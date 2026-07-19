কারাগার থেকে পালানো সেই নারী কয়েদি রাজধানীতে গ্রেপ্তার

গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া বন্দী মোছা. রিম্পা (২১) রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। আজ রোববার র্যাব অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কারা অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) ও মুখপাত্র জান্নাত-উল-ফারহাদ জানান, গত বৃহস্পতিবার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া রিম্পাকে রোববার মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এ ঘটনায় শুক্রবার কারা কর্তৃপক্ষ গাজীপুরের কোনাবাড়ী থানায় একটি মামলা করে। মামলায় উল্লেখ করা হয়, কারা প্রাচীর টপকে ওই নারী বন্দী পালিয়ে যান।
কারা সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কারাগার থেকে পালিয়ে যান রিম্পা। ঘটনার সময় ফ্লাডলাইটের আলোয় কারা স্টাফদের ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছিল। উঁচু টাওয়ারে দায়িত্বে থাকা কয়েকজন কারারক্ষীও খেলা দেখছিলেন। সেই সুযোগে রিম্পা কারাগার থেকে পালিয়ে যান বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
চুরির মামলায় তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত রিম্পা কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগারে বন্দী ছিলেন। পরে বন্দী গণনার সময় তাঁর অনুপস্থিতি ধরা পড়লে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে।
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