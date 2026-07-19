Ajker Patrika
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গাজীপুর

কারাগার থেকে পালানো সেই নারী কয়েদি রাজধানীতে গ্রেপ্তার

গাজীপুর (শ্রীপুর) প্রতিনিধি
কারাগার থেকে পালানো সেই নারী কয়েদি রাজধানীতে গ্রেপ্তার
কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া বন্দী মোছা. রিম্পা (২১) রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। আজ রোববার র‍্যাব অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কারা অধিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন) ও মুখপাত্র জান্নাত-উল-ফারহাদ জানান, গত বৃহস্পতিবার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া রিম্পাকে রোববার মোহাম্মদপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় শুক্রবার কারা কর্তৃপক্ষ গাজীপুরের কোনাবাড়ী থানায় একটি মামলা করে। মামলায় উল্লেখ করা হয়, কারা প্রাচীর টপকে ওই নারী বন্দী পালিয়ে যান।

কাশিমপুর কারাগার থেকে নারী কয়েদির পলায়ন, ৭ কারারক্ষী বরখাস্তকাশিমপুর কারাগার থেকে নারী কয়েদির পলায়ন, ৭ কারারক্ষী বরখাস্ত

কারা সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কারাগার থেকে পালিয়ে যান রিম্পা। ঘটনার সময় ফ্লাডলাইটের আলোয় কারা স্টাফদের ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছিল। উঁচু টাওয়ারে দায়িত্বে থাকা কয়েকজন কারারক্ষীও খেলা দেখছিলেন। সেই সুযোগে রিম্পা কারাগার থেকে পালিয়ে যান বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

চুরির মামলায় তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত রিম্পা কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগারে বন্দী ছিলেন। পরে বন্দী গণনার সময় তাঁর অনুপস্থিতি ধরা পড়লে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে।

গুনতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ জানল, কারাগার থেকে পালিয়েছেন নারী কয়েদিগুনতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ জানল, কারাগার থেকে পালিয়েছেন নারী কয়েদি

বিষয়:

গাজীপুরমোহাম্মদপুররাজধানীর‍্যাবকাশিমপুরকেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার
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