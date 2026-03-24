শ্রীপুরে আগুনে পুড়ল বসতবাড়ি-দোকানপাট

গাজীপুরের শ্রীপুরে আগুনে পুড়ে গেছে বসতবাড়ি ও দোকানপাট। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে কমপক্ষে ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) বিকেলে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের হানু মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন সরকার বলেন, প্রথমে শওকত ইসলামের বাড়িতে আগুন দেখা যায়। পরে সুলতান সরকারের মালিকানাধীন দোকানপাটে তা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়।
ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যার হাউস ইনস্পেক্টর এ টি এম মাহমুদুল হাসান বলেন, ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, পাশের একটি চায়ের স্টলের পেছনে মজুত রাখা তুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।
