শ্রীপুরে আগুনে পুড়ল বসতবাড়ি-দোকানপাট

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
শ্রীপুরের গাজীপুর ইউনিয়নের হানু মার্কেট এলাকায় আগুনে পুড়ে গেছে বসতবাড়ি ও দোকানপাট। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে আগুনে পুড়ে গেছে বসতবাড়ি ও দোকানপাট। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে কমপক্ষে ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) বিকেলে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের হানু মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন সরকার বলেন, প্রথমে শওকত ইসলামের বাড়িতে আগুন দেখা যায়। পরে সুলতান সরকারের মালিকানাধীন দোকানপাটে তা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়।

ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যার হাউস ইনস্পেক্টর এ টি এম মাহমুদুল হাসান বলেন, ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, পাশের একটি চায়ের স্টলের পেছনে মজুত রাখা তুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

তেহরানে প্রস্তাব পৌঁছে দিয়েছে ওয়াশিংটন, পর্যালোচনা করছে ইরান

এক-এগারোর আলোচিত সাবেক জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গ্রেপ্তার

ঈদ শেষে আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে একই পরিবারের ৩ জন নিহত

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ইরানের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে স্পিকার গালিবাফকে বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

জেট ফুয়েলের দাম লিটারে বাড়ল ৯০ টাকা

বগুড়ায় আত্মগোপনে থাকা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক পাকিস্তানে

চট্টগ্রামে অধিকাংশ পেট্রলপাম্পে জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ

সৈকতে যথেচ্ছ মোটরসাইকেল চালনা, ঝুঁকিতে পর্যটকেরা

‎আদাবরে পুলিশের টহল দলের সামনেই চুরির অভিযোগ

কসবায় বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

