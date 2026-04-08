৪ ঘণ্টা পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করলেন গাড়িচালকেরা

গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন পরিবহনচালকেরা। অবরোধের চার ঘণ্টা পর ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের আশ্বাসে মহাসড়ক ছাড়েন তাঁরা। এর পরপরই মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মহাসড়কের অবরোধ তুলে নেন চালকেরা।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে পরিবহনচালকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে তুলে দেওয়া হয়। এর পরপরই যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
উল্লেখ্য, এক কাভার্ড ভ্যানচালককে হাইওয়ে পুলিশের মারধরের অভিযোগ তুলে দুপুর থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন পরিবহনচালকেরা। এতে মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়ে হাজার হাজার যাত্রী।
