Ajker Patrika
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গাজীপুর

গাজীপুরে বাসায় ঢুকে নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গাজীপুরে বাসায় ঢুকে নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
প্রতীকী ছবি

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী থানাধীন আমবাগ আতাউর মার্কেট এলাকায় সানজিদা আক্তার (২৩) নামে এক নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সানজিদা আক্তার বরিশালের কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা শাজাহান হাওলাদারের মেয়ে। তিনি আমবাগ আতাউর মার্কেট এলাকায় একটি বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতেন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, রোববার সকালে এক যুবক সানজিদার ভাড়া বাসায় গিয়ে তাঁর বুকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। সানজিদার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। তবে কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইফতেখার হোসেন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতহত্যাকাণ্ডগাজীপুরকোনাবাড়ীগাজীপুর সিটি করপোরেশন
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