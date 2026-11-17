কোনাবাড়ী ফ্লাইওভারে বোমাসদৃশ বস্তু, গায়ে লেখা ‘সতর্কবার্তা বিস্ফোরণ’
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী ফ্লাইওভারে লাল রঙের একটি বোমাসদৃশ বস্তু পড়ে আছে। বস্তুটির গায়ে ‘সতর্কবার্তা বিস্ফোরণ’ লেখা রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তুটির চারপাশ ঘিরে রেখেছে। এটি পরীক্ষা করতে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর কোনাবাড়ী ফ্লাইওভারের পূর্ব পাশে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বস্তুটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। পরে তাঁরা পুলিশকে খবর দেন।
স্থানীয়দের ভাষ্য, লাল রঙের বস্তুটি দেখতে অনেকটা বোমা বা ককটেলের মতো। এ নিয়ে আশপাশের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুটি দেখতে সড়ক ও ফুটপাতের পাশে উৎসুক জনতা ভিড় করেন।
স্থানীয় বাসিন্দা আমিনুল ইসলাম বলেন, বস্তুটি দেখতে লাল রঙের একটি বাটির মতো। এর গায়ে ‘সতর্কবার্তা বিস্ফোরণ’ লেখা রয়েছে। পাশাপাশি ‘এমকে ডট’ লেখাও দেখা গেছে।
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন বলেন, কোনাবাড়ী ফ্লাইওভারের ওপর বোমাসদৃশ একটি বস্তু পড়ে থাকার খবর তাঁরা পেয়েছেন। বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য বোমা নিষ্ক্রিয়করণ ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞ দল বস্তুটি পরীক্ষা করে দেখবে।