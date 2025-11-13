মহাসড়কের পাশে মিলল লাগেজভর্তি পেট্রলবোমা

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাশে পেট্রলবোমা ভরা একটি লাগেজ পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার হামিরদি ইউনিয়নের মুনসুরাবাদ এলাকায় মহাসড়কের পাশ থেকে বিস্ফোরকগুলো উদ্ধার করে পুলিশ। তবে ঘটনাস্থল থেকে কাউকে আটক করা যায়নি।
পুলিশের ধারণা, আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নাশকতা করতে এসব পেট্রলবোমা লাগেজে ভরে মহাসড়কের পাশে নিয়ে এসেছে দুর্বৃত্তরা।
ভাঙ্গা থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে মুনসুরাবাদ এলাকায় নাশকতার প্রস্তুতির খবর পেয়ে অভিযানে নামে পুলিশ। পরে দুর্বৃত্তরা লাগেজটি মহাসড়কের পাশে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। লাগেজের ভেতর থেকে ৩২ বোতল পেট্রলবোমাসদৃশ বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন বলেন, ‘সড়কের পাশে ফেলে যাওয়া লাগেজে ৩২ বোতল পেট্রলবোমা পাই। ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি, তবে তদন্ত চলছে।’
এর আগে উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের সৌদিপ্রবাসী টিটু সরদারের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। গতকাল বুধবারের ওই অভিযানে ককটেল ও পেট্রলবোমাসহ বিস্ফোরক বানানোর উপকরণ এবং তিনজনকে আটক করা হয়।
ফরিদপুর প্রতিনিধি
হিলি (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা রুখতে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর এলাকায় পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করছে পুলিশ। বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে, চলছে পণ্য পরিবহন।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বন্দর এলাকার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোয় চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করেন হাকিমপুর থানা পুলিশের সদস্যরা।
হাকিমপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে হিলি স্থলবন্দর এলাকায় যাতে কেউ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে, সেজন্য পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়ে বিভিন্ন যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তল্লাশি করা হচ্ছে। হাকিমপুর থানা-পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে।
এদিকে হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক গ্রুপের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন শিল্পী বলেন, সকাল থেকেই হিলি স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য স্বাভাবিক রয়েছে। বন্দরে ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্য আমদানি হচ্ছে এবং এসব পণ্য বন্দর থেকে খালাস করে ব্যবসায়ীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাচ্ছেন।
শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি
কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের আজকের কর্মসূচিকে ঘিরে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজধানীতে যান চলাচল কম দেখা গেছে।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় সরেজমিনে দেখা যায়, যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তায় লোকাল বাসের চলাচল কিছুটা লক্ষ্য করা গেলেও দূরপাল্লার বাস চোখে পড়েনি। লোকাল বাসও অন্যান্য দিনের তুলনায় খুবই কম দেখা গেছে। সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত দূরপাল্লার বাস চলাচল না করলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে কিছুটা বাড়তে থাকে।
ঢাকা-মাওয়া সড়কের পোস্তগোলা ফ্লাইওভার, দোলাইরপাড়, যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা, সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ঘুরে দেখা যায়, সড়কগুলো অনেকটাই ফাঁকা।
এদিকে দূরপাল্লার ও সিটি সার্ভিসের লোকাল বাস চলাচল বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন এসব এলাকার যাত্রীরা। সিএনজি অটোরিকশাচালকরা সুযোগ বুঝে ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।
জুরাইন থেকে শাহবাগে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যাবেন ৬০ বছর বয়স্ক আতিক। তিনি বলেন, বাস না থাকায় অনেক দুর্ভোগে পড়েছি। সিএনজি অটোরিকশাচালকেরা ইচ্ছেমতো ভাড়া চাচ্ছে।
বাস না থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন অসুস্থ মাকে দেখতে শরীয়তপুর যেতে চাওয়া বেসরকারি চাকরিজীবী আরমান। তিনি বলেন, জনগণকে জিম্মি করে আন্দোলন করা কারোরই উচিত নয়।
এ ব্যাপারে সায়েদাবাদ আন্তজেলা বাস টার্মিনাল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাহিদ আল লতিফ (খোকা) ও শ্রমিক কমিটির আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন বলেন, যাত্রীর চাপ না থাকায় সকাল থেকে দূরপাল্লার বাস তেমন ছেড়ে যায়নি। বেলা বাড়ার সাথে সাথে কিছু যাত্রী নিয়ে কিছু বাস টার্মিনাল ছেড়ে যাচ্ছে।
রাজধানীর ওয়ারীতে দেখা যায়, সড়ক অনেকটাই ফাঁকা। যাত্রী কম থাকায় সিএনজি চালকদেরও নিরাশ হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে রাজধানীতে কিছুটা থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তবে বেলা ১টা পর্যন্ত এসব এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।
এদিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। তবে অনেক জায়গায় মোটরবাইক থামিয়ে চলছে তল্লাশি।
এ ব্যাপারে ওয়ারী বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. হারুন অর রশিদ বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন পয়েন্টে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সন্দেহভাজনদের তল্লাশি করা হচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।
নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা আজকের কর্মসূচি ঘিরে নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কায় নেছারাবাদ থেকে ঢাকাগামী কোনো দূরপাল্লার বাস ছেড়ে যায়নি। পূর্বঘোষণা ছাড়া হঠাৎ দূরপাল্লার যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন আগাম টিকিট কাটা যাত্রীরা। তবে নেছারাবাদ-বরিশালসহ অভ্যন্তরীণ রুটের বাস চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে নেছারাবাদ বাস টার্মিনাল ঘুরে দেখা যায়, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন পরিবহনের গাড়িগুলো, আর চালক ও হেলপাররা অলস সময় কাটাচ্ছেন।
শ্যামলী পরিবহনের চালক পরিমল পাল বলেন, ‘গতরাতে ট্রিপ নিয়ে আসার সময় দেখি ভাঙ্গা এলাকায় পরিস্থিতি ভালো না। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে গাড়ি ছাড়ি নাই।’
হানিফ পরিবহনের এক হেলপার বলেন, ‘আমরা তো গাড়ি বন্ধ করিনি। কাউন্টার যদি ছাড়ে, তাহলে আমাদের যেতে হয়। গাড়ির ক্ষতি হলে সব দায় আমাদেরই।’
গোল্ডেন লাইন পরিবহনের কাউন্টার ম্যানেজার মো. শামিম মৃধা বলেন, ‘যাত্রী নেই, তার ওপর ঢাকায় অস্থিরতা চলছে। নিরাপত্তার বিষয় আছে। তাই আজ গাড়ি ছাড়িনি। আশা করছি, শুক্রবার থেকে বাস চলবে।’
বরিশালগামী বাস কাউন্টারের কর্মচারী আবদুল হাকিম বলেন, ‘আমাদের রুটে বাস স্বাভাবিকভাবে চলছে, তবে যাত্রী কিছুটা কম।’
নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বনি আমিন বলেন, ‘তথাকথিত কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নেছারাবাদে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। সবকিছু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। পুলিশের কঠোর নজরদারি অব্যাহত আছে। কোথাও কোনো সমস্যা নেই।’
রংপুর প্রতিনিধি
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা আজকের কর্মসূচিকে ‘সন্ত্রাসী কর্মসূচি’ আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন রংপুরের ঐতিহ্যবাহী কারমাইকেল কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কলেজের মূল ফটকের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে নগরীর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে লালবাগ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, গত ১৭ বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অগণিত অপরাধ, নিপীড়ন ও গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। তাঁদের দাবি, শেখ হাসিনার দেশে ফেরার কোনো নৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার নেই।
শিক্ষার্থীরা বলেন, শেখ হাসিনার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তবে ছাত্র-জনতা কোনো নৈরাজ্য বরদাশত করবে না বলে তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন।
বেলা ২টা পর্যন্ত কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা আজকের কর্মসূচির কোনো প্রভাব পড়েনি। এই সময়ে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবরও পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।
রংপুর মহানগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান বলেন, ‘শহরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। যানবাহন চলাচল করছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।’
