হত্যাচেষ্টা মামলায় ছাত্রলীগ নেতা মুকিব রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মো. মুকিব মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মো. মুকিব মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই আন্দোলনে রাজধানীর নিউমার্কেট থানা এলাকায় হত্যাচেষ্টা মামলায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস শিক্ষা) মো. মুকিব মিয়াকে দুই দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক এই নির্দেশ দেন।

মুকিব মিয়াকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও নিউমার্কেট থানার এসআই সিয়াম আহমেদ ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। অন্যদিকে মুকিব মিয়ার পক্ষে জামিনের আবেদন করেন তার আইনজীবী মোরশেদ হোসেন শাহিন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন জামিনের বিরোধিতা করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আসামির জামিন নামঞ্জুর করে দুই দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, গত বছর ২ আগস্ট দুপুর দেড়টায় নিউমার্কেট থানাধীন নিউমার্কেট ২ নম্বর গেটের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে হামলা হয়। হামলায় ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী মো. মাজেদুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, মাহাবুব, নাহিদ, রাসেল, মিরাজ, ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস নাঈমা, সাম্মী আক্তার, সিটি কলেজ শিক্ষার্থী হাফিজা আক্তারসহ অনেক নিরস্ত্র ছাত্র জনতা ও সাধারণ পথচারী গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এ ঘটনায় নিউমার্কেট থানায় মামলা হয়।

আওয়ামী লীগের লিফলেট বিতরণ করায় গত ৩ ফেব্রুয়ারি আলোচিত এই বিসিএস ক্যাডার (শিক্ষা) মুকিব মিয়াকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মুকিব মিয়া ৩১তম ব্যাচের বিসিএসের শিক্ষা ক্যাডার। তিনি লালমনিরহাটের একটি কলেজের সহকারী অধ্যাপক।

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

বগুড়ায় নিখোঁজের ৯ দিন পর অটোচালকের লাশ উদ্ধার

ব্যানার টানিয়ে দেনাদারদের নাম-টাকার অঙ্ক প্রকাশ কাঠুরিয়ার

হত্যাচেষ্টা মামলায় ছাত্রলীগ নেতা মুকিব রিমান্ডে

বড়াইগ্রামে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ

