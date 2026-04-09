Ajker Patrika
ঢাকা

ডিএসসিসির অভিযানে সায়েদাবাদে অবৈধ ৫০টি বাস কাউন্টার সিলগালা

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল এলাকায় আজ ডিএসসিসির উচ্ছেদ অভিযানে অবৈধ ৫০টি বাস কাউন্টার সিলগালা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর সায়েদাবাদ আন্তজেলা বাস টার্মিনাল এলাকার সড়কে শৃঙ্খলা ও যানজট নিরসনে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)।

অভিযানে সায়েদাবাদ জনপথ রাস্তার হুজুরের বাড়ির সামনের সড়ক থেকে সায়েদাবাদ জনপদ মোড় পর্যন্ত অবৈধ প্রায় ৫০টি বাস কাউন্টার উচ্ছেদ ও সিলগালা করা হয়।

‎আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ডিএসসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু আসলামের নেতৃত্বে এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ওয়ারী ট্রাফিক বিভাগ ও ওয়ারী বিভাগের সহায়তায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

‎এ সময় স্টারলাইন, হিমাচল, শ্যামলী, সাকুরা, লাবিবা, শান্তি, ইকোনো, সারা এক্সপ্রেস, ইউনিক লাক্সারি, দোলা, গোল্ডেন পরিবহনসহ ৫০টি বাস কাউন্টার সিলগালা করা হয়।

‎অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেট আবু আসলাম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সায়েদাবাদ এলাকায় অবৈধ বাস কাউন্টার স্থাপনের ফলে তীব্র যানজট ও যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছিল। জনস্বার্থে এবং নগর ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফেরাতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এই কঠোর অবস্থান নিয়েছে। অবৈধ কাউন্টারসমূহ সম্পূর্ণ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগের ডিসি মো. আজাদ রহমান, এডিসি মো. আবু তাহের ইসলাম, টিআই মো. রবিউল ইসলাম ও সুকুমার বর্মণ। ‎অভিযানকালে সংশ্লিষ্টদের ভবিষ্যতে রাস্তা বা ফুটপাত দখল না করার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়।

‎এর আগে গতকাল বুধবার সায়েদাবাদ এলাকার গোলাপবাগ মোড় থেকে হুজুরের বাড়ি পর্যন্ত ১৮টি বাস কাউন্টার উচ্ছেদ ও সিলগালা করা হয়।

‎গত ১০ মার্চ ডিএসসিসির উদ্যোগে ডিএমপি, ঢাকা সড়ক পরিবহন বাস মালিক সমিতি, সায়েদাবাদ আন্তজেলা বাস টার্মিনাল পরিবহন মালিক সমিতি এবং পরিবহন শ্রমিক কমিটির সঙ্গে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৮ এপ্রিল বুধবার থেকে উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু হয়। ‎

বিষয়:

ডিএসসিসিবাসঢাকা জেলারাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

'বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে'

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

সম্পর্কিত

অনলাইন গেমের জন্য টাকা না পেয়ে মাকে মারধর ছেলের, ভিডিও ভাইরাল

অনলাইন গেমের জন্য টাকা না পেয়ে মাকে মারধর ছেলের, ভিডিও ভাইরাল

শেরপুর-৩ আসনে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা জামায়াত প্রার্থীর

শেরপুর-৩ আসনে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা জামায়াত প্রার্থীর

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

বরিশালে সড়কে স্কুলছাত্রী নিহত, প্রতিবাদে সহপাঠীদের অবরোধ

বরিশালে সড়কে স্কুলছাত্রী নিহত, প্রতিবাদে সহপাঠীদের অবরোধ