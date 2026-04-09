Ajker Patrika
ঢাকা

বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণে ফুটপাত উচ্ছেদে হকারদের ক্ষোভ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ১৭
রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মার্কেটের দক্ষিণ পাশে ফুটপাতে আজ ডিএসসিসির উচ্ছেদ অভিযানে অবৈধ দোকানপাট বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। ছবি : আজকের পত্রিকা

রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মার্কেটের দক্ষিণ পাশে জিপিও লিংক রোডের দুই পাশের ফুটপাতে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত চলে এই অভিযান। এ সময় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়।

সরেজমিনে দেখা যায়, উচ্ছেদের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সকাল থেকেই হকাররা তাদের দোকানপাট সরিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অনেককে মালামাল সরিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটের ভেতরে রাখতে দেখা গেছে।

হকারদের অভিযোগ, কোনো ধরনের পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই হঠাৎ করে এ অভিযান চালানো হয়েছে। তারা বলছেন, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ কার্যক্রম মানবিক নয়।

হকার শমশের আলী বলেন, “আমাদের আগে থেকে কিছুই জানানো হয় নাই। হঠাৎ করে এসে ভেঙে দিল—এটা ঠিক না।”

অভিযান চলাকালে ডিএসসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সম্পত্তি বিভাগের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আগাম খবর পেয়ে অনেক দোকানি তাদের মালামাল সরিয়ে নিতে সক্ষম হলেও যেসব অস্থায়ী দোকান ও অবৈধ স্থাপনা রয়ে যায়, সেগুলো বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

ডিএসসিসি সূত্রে জানা গেছে, গত ১০ মার্চ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) এবং পরিবহন মালিক-শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। মূলত যানজট নিরসন এবং পথচারীদের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে সংশ্লিষ্টদের মতে, দীর্ঘ মেয়াদে কার্যকর সমাধানের জন্য হকারদের পুনর্বাসন ও বিকল্প ব্যবস্থার বিষয়টি সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

পাঠকের আগ্রহ

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

সম্পর্কিত

অনলাইন গেমের জন্য টাকা না পেয়ে মাকে মারধর ছেলের, ভিডিও ভাইরাল

অনলাইন গেমের জন্য টাকা না পেয়ে মাকে মারধর ছেলের, ভিডিও ভাইরাল

শেরপুর-৩ আসনে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা জামায়াত প্রার্থীর

শেরপুর-৩ আসনে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা জামায়াত প্রার্থীর

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

নির্যাতনে স্ত্রীর আত্মহনন, স্বামী গ্রেপ্তার

বরিশালে সড়কে স্কুলছাত্রী নিহত, প্রতিবাদে সহপাঠীদের অবরোধ

বরিশালে সড়কে স্কুলছাত্রী নিহত, প্রতিবাদে সহপাঠীদের অবরোধ