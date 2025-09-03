শুধু ডাকসু নির্বাচনের দিনই ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দিন অর্থাৎ শুধু ৯ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণের দিন সকল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৮ টায় এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
এর আগে ঘোষিত তিন দিনের ছুটির ঘোষণা দেন নির্বাচন কমিশন। সেটি কমিয়ে এক দিন বন্ধ থাকার কথা জানান চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা।
তিনি বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচনের তিন দিনের ছুটি বাতিল ঘোষণা করা হলো। শুধু ৯ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণের দিন সকল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। এছাড়া বাকি দিনগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ক্লাস-পরীক্ষা চলমান থাকবে।’
প্রসঙ্গত, এর আগে ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঢাবিতে ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর তিন দিন সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দিন অর্থাৎ শুধু ৯ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণের দিন সকল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ৮ টায় এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
এর আগে ঘোষিত তিন দিনের ছুটির ঘোষণা দেন নির্বাচন কমিশন। সেটি কমিয়ে এক দিন বন্ধ থাকার কথা জানান চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা।
তিনি বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচনের তিন দিনের ছুটি বাতিল ঘোষণা করা হলো। শুধু ৯ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণের দিন সকল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। এছাড়া বাকি দিনগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী ক্লাস-পরীক্ষা চলমান থাকবে।’
প্রসঙ্গত, এর আগে ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে ঢাবিতে ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর তিন দিন সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
সাংবাদিকের কাছে চাঁদা দাবি ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে রাজধানীর পল্লবীর সন্ত্রাসী জনি ওরফে বিহারি জনির বিরুদ্ধে করা মামলা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পল্লবী থানায় জনি ও অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন দৈনিক রূপালী বাংলাদেশের সিনিয়র রিপোর্টার সোলায়মান হোসেন শাওন।২০ মিনিট আগে
খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে এ ঘটনার জন্য গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের দায়ী করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর ফেরিঘাট মোড় থেকে মিছিল নিয়ে তারা ডাকবাংলো মোড়ের জাপা অফিসে হামলা চালায়।২৪ মিনিট আগে
জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা বিএনপির অন্তঃকোন্দল গড়িয়েছে দলটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতেও। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ইসলামপুর উপজেলা এবং পৌর বিএনপির ব্যানারে আলাদাভাবে সমাবেশ ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দলটির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করা হয়। এতে অন্তঃকোন্দলের বিষয়টি তৃণমূলের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।২৮ মিনিট আগে
খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার জিয়ালতলা এলাকায় মহামায়া আশ্রমের ধর্মগুরু নারায়ণ চন্দ্র রায় এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার মামলায় কারাগারে রয়েছেন। আশ্রমের ধর্মগুরু ধর্ষণচেষ্টার মামলায় গ্রেপ্তারের পর আশ্রমে ভক্তের সংখ্যা কমেছে।১ ঘণ্টা আগে