ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় ৪ যাত্রীবাহী বাস, আহত ২০

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৪৩
মাদারীপুরের শিবচরের পাঁচ্চর এলাকায় আজ সকালে ৪টি বাস নিয়ন্ত্রণ হারায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদারীপুর জেলার শিবচরের পাঁচ্চর এলাকায় চারটি বাসের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে কমপক্ষে ২০ যাত্রী আহত হয়েছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) সকাল পৌনে ৯টার দিকে ঢাকাগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় ঢাকাগামী লেনে বন্ধ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল।

শিবচর হাইওয়ে থানা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে ফরিদপুর থেকে ছেড়ে আসা গোল্ডেন লাইন, গোপালগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা টুঙ্গীপাড়া, নড়াইল থেকে ছেড়ে আসা নড়াইল এক্সপ্রেস এবং বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা সাকুরা পরিবহনের চারটি বাস শিবচরের পাঁচ্চর নামক স্থানে এসে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজনে আছড়ে পড়ে দুটি পরিবহন এবং অপর দুটি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে কমপক্ষে ২০ যাত্রী আহত হন। তবে চালকসহ চার যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যরা সামান্য আহত হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে গন্তব্যে ফিরে যান।

গুরুতর আহত চারজনকে পুলিশ উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। এ দুর্ঘটনার পর প্রায় এক ঘণ্টা এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকাগামী লেনে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, একটি মোটরসাইকেলকে সাইড দিতে গিয়ে প্রথমে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ডিভাইডারে আছড়ে পড়ে। এর পরপরই আরও তিনটি পরিবহন দুর্ঘটনার শিকার হয়।

ঢাকাগামী লেনে আটকে পড়া এক বাসের যাত্রী গিয়াস উদ্দিন মীর বলেন, ’প্রায় এক ঘণ্টা সড়কে আটকে ছিল সব গাড়ি। পাঁচ্চরে চারটি বাসের দুর্ঘটনা ঘটেছে।’

শিবচর হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট মো. সবুজ বলেন, ’খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করি। এ সময় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে দুর্ঘটনাকবলিত পরিবহনগুলো সরিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। দুর্ঘটনায় বাসের চালকসহ চারজনকে আমরা হাসপাতালে ভর্তি করি। তবে গুরুতর আহত নয় কেউই।

বিষয়:

শিবচরমাদারীপুরঢাকা বিভাগমাওয়া এক্সপ্রেসওয়েভাঙ্গাদূর্ঘটনা
