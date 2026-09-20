যাত্রাবাড়ীতে ককটেল বিস্ফোরণে গ্রেপ্তার ৪, কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য বলছে ডিবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টির ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওয়ারী বিভাগ। ডিএমপির ওয়ারী বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) মোল্লা মোহাম্মদ শাহীন জানান, গ্রেপ্তার চারজনই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সংগঠনের সক্রিয় সদস্য বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। গ্রেপ্তারদের মধ্যে ঘটনার মূল অপরাধীও রয়েছে।
আজ রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১২টার দিকে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক প্রেসব্রিফিংয়ে তিনি এসব তথ্য জানান।
গ্রেপ্তাররা হলেন মো. রায়হান উদ্দিন (৩৫), রাসেল খান (৩২), আলা উদ্দিন (২৮) ও আব্দুল্লাহ (২৮)। এদের একজনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে লালবাগ এলাকা থেকে চারটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। সঙ্গে একটি মেটালিক ব্লু কালারের মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।
ডিবির উপপুলিশ কমিশনার মোল্লা মোহাম্মদ শাহীন জানান, গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাত ৮টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে সড়কে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে এক পথচারী গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশের পাশাপাশি ডিবি ওয়ারী বিভাগ ছায়া তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে জড়িতদের শনাক্ত করা হয়।
এর ধারাবাহিকতায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর বংশাল থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে রায়হান উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি।
পরে রায়হানকে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ২০ সেপ্টেম্বর রাত সোয়া ১২টার দিকে লালবাগ থানাধীন জেন সাহা রোডের একটি ১০ তলা ভবনের নিচতলার পার্কিংয়ে অভিযান চালানো হয়। এ সময় পার্কিংয়ের একটি পিলারের পাশে ইটের খোয়ার বস্তার ভেতর থেকে লাল রঙের স্কচটেপে মোড়ানো চারটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়।
পরে ডেমরা থানাধীন ডগাইর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ডিবি সূত্র জানায়, গ্রেপ্তার রায়হান এর আগেও মতিঝিল থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন কারাগারে ছিলেন। পরে জামিনে বের হয়ে তিনি আবারও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়ান।
এ ঘটনায় গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে যাত্রাবাড়ী থানায় বিস্ফোরকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ভোর থেকে মুষলধারে বজ্রসহ ভারী বৃষ্টিতে রাজধানীতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) আওতাধীন কয়েকটি নিম্নাঞ্চল ও ঢালু সড়কে জলাবদ্ধতা নিরসনে ভোর থেকেই কাজ করছে ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম।২ মিনিট আগে
গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী থানাধীন আমবাগ আতাউর মার্কেট এলাকায় সানজিদা আক্তার (২৩) নামে এক নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) শিক্ষকের কিশোর ছেলে অপ্রতিম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অন্যতম সন্দেহভাজন তুহিনের বাড়ি থেকে নিহতের হারিয়ে যাওয়া আইফোনটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত মোট তিন তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।১৪ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে প্রায় ৩০০ মিটারের মধ্যে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান শোনা গেছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। আজ রোববার ভোররাত সাড়ে ৪টার...৪১ মিনিট আগে