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যাত্রাবাড়ীতে ককটেল বিস্ফোরণে গ্রেপ্তার ৪, কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য বলছে ডিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
যাত্রাবাড়ীতে ককটেল বিস্ফোরণে গ্রেপ্তার ৪, কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য বলছে ডিবি
চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওয়ারী বিভাগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টির ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওয়ারী বিভাগ। ডিএমপির ওয়ারী বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) মোল্লা মোহাম্মদ শাহীন জানান, গ্রেপ্তার চারজনই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সংগঠনের সক্রিয় সদস্য বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। গ্রেপ্তারদের মধ্যে ঘটনার মূল অপরাধীও রয়েছে।

আজ রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল ১২টার দিকে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক প্রেসব্রিফিংয়ে তিনি এসব তথ্য জানান।

গ্রেপ্তাররা হলেন মো. রায়হান উদ্দিন (৩৫), রাসেল খান (৩২), আলা উদ্দিন (২৮) ও আব্দুল্লাহ (২৮)। এদের একজনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে লালবাগ এলাকা থেকে চারটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। সঙ্গে একটি মেটালিক ব্লু কালারের মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।

ডিবির উপপুলিশ কমিশনার মোল্লা মোহাম্মদ শাহীন জানান, গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাত ৮টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে সড়কে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে এক পথচারী গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশের পাশাপাশি ডিবি ওয়ারী বিভাগ ছায়া তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে জড়িতদের শনাক্ত করা হয়।

এর ধারাবাহিকতায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর বংশাল থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে রায়হান উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি।

পরে রায়হানকে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ২০ সেপ্টেম্বর রাত সোয়া ১২টার দিকে লালবাগ থানাধীন জেন সাহা রোডের একটি ১০ তলা ভবনের নিচতলার পার্কিংয়ে অভিযান চালানো হয়। এ সময় পার্কিংয়ের একটি পিলারের পাশে ইটের খোয়ার বস্তার ভেতর থেকে লাল রঙের স্কচটেপে মোড়ানো চারটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়।

পরে ডেমরা থানাধীন ডগাইর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিবি সূত্র জানায়, গ্রেপ্তার রায়হান এর আগেও মতিঝিল থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন কারাগারে ছিলেন। পরে জামিনে বের হয়ে তিনি আবারও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়ান।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে যাত্রাবাড়ী থানায় বিস্ফোরকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

ককটেলঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারযাত্রাবাড়ীডিবিআওয়ামী লীগ
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