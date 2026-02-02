Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর হাতিরঝিল পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর হাতিরঝিল পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর হাতিরঝিলে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আব্দুল হামিদ খান (৪৫) নামর এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে হাতিরঝিল ২ নম্বর গেটের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মুমূর্ষু অবস্থায় আশপাশের লোকজন আব্দুল হামিদকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। পরে চিকিৎসক ১টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত আব্দুল হামিদের বাড়ি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার দক্ষিণ জাহাপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম রফিকুল ইসলাম খান। বর্তমানে তেজগাঁও কুনিপাড়া এলাকায় থাকতেন। পেশায় পাঠাওচালক ছিলেন তিনি।

আব্দুল হামিদকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী কামরুজ্জামান দিপু জানান, রাতে হাতিরঝিল ২ নম্বর গেটের পাশে রাস্তা পার হচ্ছিলেন আব্দুল হামিদ। এ সময় একটি পিকআপের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। দ্রুত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে জানান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, আব্দুল হামিদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনার তদন্ত করছে হাতিরঝিল থানা-পুলিশ।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগনিহতসড়ক দুর্ঘটনাঢাকাহাতিরঝিল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে শামিলা রহমানের উঠান বৈঠক, তারেক রহমানের জন্য চাইলেন ভোট

টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে শামিলা রহমানের উঠান বৈঠক, তারেক রহমানের জন্য চাইলেন ভোট

কুখ্যাত এপস্টেইন ফাইলে বাংলাদেশের আইসিডিডিআরবি

কুখ্যাত এপস্টেইন ফাইলে বাংলাদেশের আইসিডিডিআরবি

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া অনন্য গাঙ্গুলীর মরদেহ উদ্ধার

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়া অনন্য গাঙ্গুলীর মরদেহ উদ্ধার

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

মুক্তবাণিজ্য চুক্তি: ভারত করেছে, বাংলাদেশকেও জরুরি ভিত্তিতে করার পরামর্শ ইইউর

মুক্তবাণিজ্য চুক্তি: ভারত করেছে, বাংলাদেশকেও জরুরি ভিত্তিতে করার পরামর্শ ইইউর

সম্পর্কিত

নবাবগঞ্জ-দোহার: শীতের মধ্যেও লোডশেডিং দুই উপজেলায় ভোগান্তি

নবাবগঞ্জ-দোহার: শীতের মধ্যেও লোডশেডিং দুই উপজেলায় ভোগান্তি

রাজধানীর হাতিরঝিল পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু

রাজধানীর হাতিরঝিল পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু

বাউফলে রূপালী ব্যাংকের কর্মকর্তার ওপর হামলার অভিযোগ

বাউফলে রূপালী ব্যাংকের কর্মকর্তার ওপর হামলার অভিযোগ

মাদারীপুর-১ আসন: বড় ‘ফ্যাক্টর’ আ.লীগের সমর্থকেরা

মাদারীপুর-১ আসন: বড় ‘ফ্যাক্টর’ আ.লীগের সমর্থকেরা