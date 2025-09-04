কক্সবাজার কটেজ জোনে অনৈতিক কর্মকাণ্ড, ১৩ তরুণ-তরুণী আটক

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার শহরের পর্যটন জোনের কলাতলী এলাকায় কয়েকটি কটেজে অভিযান চালিয়ে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৩ জন তরুণ-তরুণীকে আটক করেছে ট্যুরিস্ট পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে শহরের কটেজ জোনে এ অভিযান চালানো হয়।
ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার অঞ্চলের অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘কয়েকটি কটেজ ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে পর্যটকদের ব্ল্যাকমেইল, জিম্মি ও নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে পর্যটন শহরের দুর্নাম হচ্ছে।
কটেজ জোনকে অপরাধমুক্ত করতে ট্যুরিস্ট পুলিশ নিয়মিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করবে জানিয়ে আপেল মাহমুদ বলেন, ‘ট্যুরিস্ট পুলিশ পর্যটকদের নিরাপত্তা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোনোভাবেই অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।
