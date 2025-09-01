আজ ঢাবি শিক্ষার্থীরা হাইকোর্টকে লালকার্ড দেখিয়েছে: কাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কোনো ষড়যন্ত্রই ডাকসু নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ, সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ, ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট, ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলসহ অন্যান্যরা। আজ সোমবার বিকালে ডাকসু নির্বাচন স্থগিত রায় দিলে সাধারণ শিক্ষার্থী ও সকল প্যানেলের প্রার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরক্ষণে ডাকসু নির্বাচনের বাধা নেই বলে আরেকটি আদেশ আসলে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ ও ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট।
এ সময় ছাত্রদল মনোনীত প্রার্থীসহ অন্যরা বিক্ষোভ মিছিলে ‘ডাকসু আমার অধিকার, রুখে দেওয়ার সাধ্য কার’, ‘হাইকোর্ট না ডাকসু? ডাকসু, ডাকসু’সহ নানান স্লোগান দেন।
বিক্ষোভ মিছিল শেষে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচন বানচাল করার কোনো ষড়যন্ত্র শিক্ষার্থীরা মেনে নিবে না। এ ছাড়া কোন জাতীয় রাজনীতি পুশ করার যে বা যারা ষড়যন্ত্র করছেন তাদের প্রতিহত করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।’
উমামা আরও বলেন, ‘ছাত্রলীগের যে ফ্যাসিস্ট কালচার এখন আর নেই। বর্তমানে ক্যাম্পাসে সকল ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থান রয়েছে। সকল প্রার্থীরা যেকোনো মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচন হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ।’
এদিকে ডাকসু কার্যালয়ের সামনে বিকেল সাড়ে ৫টায় জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ। এই প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের বলেন, ‘কিছু কুচক্রী মহলের কারণে এতদিন ডাকসু হয়নি। বানচাল করার জন্য কুচক্রী মহল যে পায়তারা করছেন সেটি এখনো বন্ধ হয়নি। আমরা যে কয়েকদিন আগে আশঙ্কার কথা বলা হচ্ছে, সেটি আজকে স্পষ্ট হয়েছে। হাইকোর্টের কাঁধে বন্ধুক রেখে যে ষড়যন্ত্র করছেন তা স্পষ্ট। আজ ঢাবি শিক্ষার্থীরা ডাকসু স্থগিত করার আদেশে হাইকোর্টকে লালকার্ড দেখিয়েছে। ডাকসু নির্বাচন হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, হাইকোর্ট থেকে নয়। কেউ ষড়যন্ত্র করলে তা প্রতিহত করা হবে।’
আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচন কোনভাবেই বন্ধ করা যাবে না, সেই রায় ঢাবি শিক্ষার্থীরা আজকে জানিয়ে দিয়েছে। নানান ষড়যন্ত্র ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে ভোটারদের অনাগ্রহ সৃষ্টি করার পায়তারা করছেন। আমরা সেটি হতে দিবো না, সাধারণ শিক্ষার্থীরা সেটি হতে দিবে না।’
আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ২০২৩-২৪ বর্ষের শিক্ষার্থী মহিন ইমতিয়াজ অর্নব বলেন, ‘সকল ষড়যন্ত্রের কালো হাত আমরা ভেঙে দেব। ডাকসু আমাদের অধিকার, এটা আমাদের দিতে হবে।’
সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২১-২২ বর্ষের শিক্ষার্থী আবু দারদা মাহফুজ বলেন, ‘ডাকসু হতেই হবে, ৯ তারিখেই হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের বাধা হয়ে কোনো কিছু দাঁড়াতে পারবে না।’
সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয়বর্ষের শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই ডাকসু বানচাল করা হলে ছাত্র সমাজ তা মানবে না। আমরা এ রায়কে প্রত্যাখ্যান করছি।’
প্রসঙ্গগত, বামজোট মনোনীত প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদ প্রার্থী বিএম ফাহমিদা আলমের করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার বিচারপতি মো. হাবিবুল গণি ও বিচারপতি শেখ তাহসান আলীর বেঞ্চ ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত করেন। এর আগে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট মনোনীত ছাত্রশিবির সমর্থীত প্যানেলের জি এস প্রার্থী এসএম ফরহাদের প্রার্থীতা চ্যালেঞ্জ করে রিটটি করা হয়েছিল। গতকাল রোববার বিষয়টি শুনানির জন্য মঙ্গলবার দিন ধার্য করা হয়েছিল। তবে আজ সোমবার বিষয়টি জরুরি হিসেবে শুনানি করা হয়।
এদিকে সন্ধ্যায় জরুরি সংবাদ সম্মেলন করবেন উমামার ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য। এ ছাড়া বিকেল সাড়ে ৩টায় শিবির ও সাড়ে ৫টায় ইসলামি ছাত্র আন্দোলন সমর্থিত সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ ডাকসু কার্যালয়ের সামনে ইশতেহার ঘোষণা করেন।
