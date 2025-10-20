Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

মধ্যরাতে উত্তরায় উড়াল সড়কে যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর উত্তরার বিআরটির (বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট) উড়াল সড়ক থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩০ বছর, তবে পরিচয় জানা যায়নি।

গতকাল রোববার দিবাগত মধ্যরাতে ময়মনসিংহ-ঢাকা মহাসড়কের উত্তরার আবদুল্লাহপুর এলাকার উড়াল সড়ক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

উত্তরায় ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্ট মির্জা নোমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সড়কে যানজট নিরসনে ডিউটির সময় এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখি। ওই যুবকের মাথায় রক্তাক্ত ও পায়ে ছিলে যাওয়ার দাগ রয়েছে। পরে উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশকে খবর দিলে তারা মরদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি (ওই যুবক) দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।’

উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

উদ্ধারঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগআবদুল্লাহপুরউত্তরামরদেহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

সম্পর্কিত

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ: গ্রেপ্তার ২০

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ: গ্রেপ্তার ২০

তিন মাস আগে ভালোবেসে বিয়ে: লাশ হয়ে ফিরলেন সুমী খাতুন

তিন মাস আগে ভালোবেসে বিয়ে: লাশ হয়ে ফিরলেন সুমী খাতুন

চাঁদপুরে গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে আগুনে পুড়েছে ৭ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান

চাঁদপুরে গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে আগুনে পুড়েছে ৭ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান

ইবির বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের রজতজয়ন্তী ২৫ অক্টোবর

ইবির বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের রজতজয়ন্তী ২৫ অক্টোবর