জাকসুতে জিতু-শাকিল-নিবিড়ের নেতৃত্বে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেল ঘোষণা

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে আব্দুর রশিদ জিতু, মো. শাকিল আলী ও তৌহিদুল ইসলাম নিবিড় ভূঞার নেতৃত্বে ১৮ সদস্যের ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়। প্যানেল ঘোষণা করেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সাভারে নিহত আলিফ আহমেদ সিয়ামের বাবা বুলবুল কবির।
প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ-অভ্যুত্থান রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক এবং তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মো. শাকিল আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ৪৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী।
এ ছাড়া স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন প্যানেলে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে তৌহিদুল ইসলাম নিবিড় ভূঞা, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে হাসিবুল হাসান ইমন, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে তূর্য কির্তনীয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ ইফরাত আমিন অক্ষর, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মো. আনোয়ার হোসেন, নাট্য সম্পাদক পদে মো. এরশাদ মিয়া, সহক্রীড়া সম্পাদক (নারী) পদে সৈয়দা আলভী খোরশেদ, তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে সৌরভ কুমার বিশ্বাস, সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পাদক পদে আইরিন সুলতানা আঁখি, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন-বিষয়ক সম্পাদক (নারী) পদে জান্নাতুল ফিরদাউস আনজুম, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন-বিষয়ক সম্পাদক (পুরুষ) পদে শরিফ মুহাম্মদ, স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তা-বিষয়ক সম্পাদক পদে মো. রায়হান, পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক পদে শামীম রয়েছেন।
এ ছাড়া পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি কার্যকরী সদস্য পদে এই প্যানেল থেকে নির্বাচন করবেন তানজিদ বিশ্বাস রিচ, সুলতানুল মুল্ক শুভ ও মোহাম্মদ মাহদী। তবে এই প্যানেল থেকে নারীদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি কার্যকরী সদস্য পদে কোনো প্রার্থী দেওয়া হয়নি।
জাকসুতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ক্রীড়া সম্পাদক পদে নির্বাচন করছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান কিরণ। তাঁর সম্মানার্থে ক্রীড়া সম্পাদক পদে কোনো প্রার্থী রাখেনি তারা। এ ছাড়া প্যানেলে এজিএস (নারী), পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ-বিষয়ক সম্পাদক, সহক্রীড়া সম্পাদক (পুরুষ) পদে এবং নারীদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি কার্যকরী সদস্য পদে কোনো প্রার্থী রাখা হয়নি।
প্যানেলে ঘোষণা শেষে সহসভাপতি প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু বলেন, ‘আমরা নির্বাচিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করব। আমরা এমন কোনো প্রতিশ্রুতি বা ইশতেহার দেব না, সেগুলো আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব না। আমরা নতুন কিছু চিন্তাধারা আনতে চাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে প্রেশার দিয়ে এমন কিছু করব, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যুগের পর যুগ উপকৃত হবে।’
