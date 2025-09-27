Ajker Patrika
কাজীপাড়ার আবাসিক এলাকা থেকে দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান সরানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৪৩
দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: সংগৃহীত
দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার মিরপুরের পশ্চিম কাজীপাড়া এলাকার একটি আবাসিক এলাকা থেকে দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান অপসারণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দরা। একইসঙ্গে ওই এলাকার একটি সড়ক প্রশস্তের দাবিও জানিয়েছেন তারা।

কাজীপাড়ার বাসিন্দা মতিউর রহমান বলেন, কাজীপাড়া এলাকার স্থানীয় লালচান জামে মসজিদ এলাকা থেকে লেকার ও দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান অপসারণ এবং এই রোড প্রশস্ত করার দাবি জানিয়ে শুক্রবার বিকালে এলকাবাসী মানববন্ধন করেছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এ বিষয়ে উদ্যোগ না নিলে কাজীপাড়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করবেন তারা।

স্থানীয় বাসিন্দা কবির হোসেন মিল্টন বলেন, এ ধরনের দোকান নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই এগুলো সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত আমাদের দাবিগুলো বাস্তবায়ন করবে।

মিরপুর ঢাকা জেলা রাজধানী ঢাকা বিভাগ ঢাকা
ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

চট্টগ্রামে লোহার ডিপোতে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৮

নিয়োগ পরীক্ষায় ‘অনিয়ম’: কেন্দ্রে ঢুকে স্থানীয়দের খাতা টানাটানি, ভিডিও ভাইরাল

মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, গাজীপুরে রিসোর্টে অভিযানে গ্রেপ্তার ১৮

বড়াইগ্রামে সেই অধ্যক্ষের অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

