কাজীপাড়ার আবাসিক এলাকা থেকে দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান সরানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার মিরপুরের পশ্চিম কাজীপাড়া এলাকার একটি আবাসিক এলাকা থেকে দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান অপসারণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দরা। একইসঙ্গে ওই এলাকার একটি সড়ক প্রশস্তের দাবিও জানিয়েছেন তারা।
কাজীপাড়ার বাসিন্দা মতিউর রহমান বলেন, কাজীপাড়া এলাকার স্থানীয় লালচান জামে মসজিদ এলাকা থেকে লেকার ও দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান অপসারণ এবং এই রোড প্রশস্ত করার দাবি জানিয়ে শুক্রবার বিকালে এলকাবাসী মানববন্ধন করেছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এ বিষয়ে উদ্যোগ না নিলে কাজীপাড়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করবেন তারা।
স্থানীয় বাসিন্দা কবির হোসেন মিল্টন বলেন, এ ধরনের দোকান নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই এগুলো সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত আমাদের দাবিগুলো বাস্তবায়ন করবে।
ঢাকার মিরপুরের পশ্চিম কাজীপাড়া এলাকার একটি আবাসিক এলাকা থেকে দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান অপসারণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দরা। একইসঙ্গে ওই এলাকার একটি সড়ক প্রশস্তের দাবিও জানিয়েছেন তারা।
কাজীপাড়ার বাসিন্দা মতিউর রহমান বলেন, কাজীপাড়া এলাকার স্থানীয় লালচান জামে মসজিদ এলাকা থেকে লেকার ও দাহ্য পদার্থ বিক্রির দোকান অপসারণ এবং এই রোড প্রশস্ত করার দাবি জানিয়ে শুক্রবার বিকালে এলকাবাসী মানববন্ধন করেছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এ বিষয়ে উদ্যোগ না নিলে কাজীপাড়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করবেন তারা।
স্থানীয় বাসিন্দা কবির হোসেন মিল্টন বলেন, এ ধরনের দোকান নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই এগুলো সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত আমাদের দাবিগুলো বাস্তবায়ন করবে।
চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকা এলাকায় একটি লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক চেম্বার বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে দগ্ধ অবস্থায় অন্তত আটজনকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে নগরের পাহাড়তলী থানাধীন সাগরিকা রোডে অবস্থিত একটি লোহার ডিপোতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে একটি মাদ্রাসার নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের খাতা কেড়ে নেওয়ার একটি ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। পরে স্থানীয়দের চাপের মুখে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করেন ডিজি প্রতিনিধি। আজ শনিবার সকালে উপজেলার ধুবিল ইউনিয়নের মালতীনগর হযরত শাহজামাল দাখিল মাদ্রাসায় সুপার...১৯ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে নাটকের কথা বলে এক মডেলকে রিসোর্টে এনে আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা হওয়ার পর রিসোর্টটিতে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ অভিযানে রিসোর্ট কর্তৃপক্ষকে দুই লাখ টাকা জরিমানা এবং রিসোর্টটি সিলগালা করা হয়েছে।২২ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে মব সৃষ্টি করে অধ্যক্ষ আবুল আছর মো. শফিউজ্জামানকে কলেজে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছেন জোনাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম রাজিবুল করিম।৩৪ মিনিট আগে