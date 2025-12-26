৩০০ ফুট থেকে ১৪৮ টন বর্জ্য অপসারণ করেছে ডিএনসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৩০০ ফুটে বিএনপির সমাবেশস্থল থেকে ১৪৮ টন বর্জ্য অপসারণ করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। আজ শুক্রবার ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. জোবায়ের হোসেনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।
ডিএনসিসি জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর ৩০০ ফুট এলাকায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরে অনুষ্ঠানস্থল থেকে ১৪৮ টন বর্জ্য অপসারণ করেছে ডিএনসিসি।
ডিএনসিসি থেকে আরও জানানো হয়, গতকাল রাতে ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ সকাল থেকে দ্রুততার সঙ্গে ৩০০ ফুটের বর্জ্য অপসারণ করার নির্দেশনা দেন। সে অনুযায়ী আজ সকাল থেকে ডিএনসিসির উদ্যোগে সমাবেশস্থলে সৃষ্ট বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ কার্যক্রমে ডিএনসিসির ৩৫০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী অংশ নেন বলে জানায় ডিএনসিসি।
পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অংশ হিসেবে ২০টি ট্রাকের মাধ্যমে ১৪৮টি ট্রিপে সংগৃহীত বর্জ্য রাজধানীর আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে নিরাপদভাবে ডাম্পিং করা হয়। দুপুরের মধ্যে পুরো সমাবেশস্থল পরিষ্কার করে জনসাধারণের চলাচলের উপযোগী করে তোলা হয়। পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলাকালে সকাল ১০টা থেকে বিএনপির স্থানীয় কিছু নেতা-কর্মী স্বেচ্ছায় ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতাকাজে সহযোগিতা করেন বলে জানায় তারা।
ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘সকাল থেকে এই শীতের মধ্যে আমাদের পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা ও বিএনপির যেসব নেতা-কর্মী পরিচ্ছন্নতাকাজে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে আমরা এই শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারব।’
প্রশাসক আরও বলেন, ‘যেকোনো উৎসব বা বড় জনসমাগমের পর নগর প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মীরা যদি শহর পরিচ্ছন্নতার কাজে যুক্ত হন, তাহলে আমাদের শহরকে আরও বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা এবং নাগরিক সেবা প্রদান অনেক সহজ হবে।’
চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মেঘনা নদীতে বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী লঞ্চ ‘এমভি ইমাম হাসান-৫’ বিকল হয়ে পড়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেঘনা নদীর মতলব উত্তর উপজেলার এখলাছপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মতলব উত্তর মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পুলিশ পরিদর্শক) মোহাম্মদ আলী এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে জানান, ইমাম হাসান লঞ্চটি ঢাকায় তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে চাঁদপুরে ফেরার পথে ঘটনাস্থলে এলে ঘন কুয়াশার কারণে থামিয়ে রাখা একটি বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।
এতে বাল্কহেডটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লঞ্চটি বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। লঞ্চে যাত্রী ছিলেন প্রায় সাড়ে ৪০০। খবর পেয়ে নৌ পুলিশ লঞ্চ থেকে আটকে পড়া যাত্রীদের ট্রলার ও স্পিডবোট দিয়ে উদ্ধার করে পাড়ে উঠিয়ে দেয়।
মোহাম্মদ আলী আরও জানান, এখন পর্যন্ত লঞ্চটি ঘটনাস্থলে রয়েছে। নৌ পুলিশ ও লঞ্চের লোকজন পাহারা দিয়ে রেখেছেন। লঞ্চটি ঠিক হলে চাঁদপুর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে।
নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীতে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় আকলিমা (৬০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা এক শিশু আহত হয়। আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে নরসিংদী জেলখানা মোড় এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আকলিমার বাড়ি নরসিংদী সদর উপজেলার মহিষাশুড়া ইউনিয়নের বালুসাইর গ্রামে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আজ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আকলিমা নামে বৃদ্ধ ছয়-সাত বছর বয়সী এক শিশুকে সঙ্গে নিয়ে জেলখানা মোড় এলাকায় মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় ঢাকামুখী দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই বৃদ্ধা নিহত হন এবং শিশুটি আহত হয়। পরে উত্তেজিত জনতা ট্রাকটি আটক করে এবং চালককে মারধর করে। খবর পেয়ে ইটাখোলা হাইওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
ইটাখোলা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে এবং চালককে আটক করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে মো. নবীউল হক (৭১) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের নতুনপাড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত বৃদ্ধের পরিবারের দাবি, সুমন নামের স্থানীয় এক যুবকের মারধরে নবীউল প্রাণ হারিয়েছেন।
নিহত নবীউল নতুনপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
নিহত বৃদ্ধের নাতি মেজবাহ উদ্দিন জানান, আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দা সুমন বহিরাগত লোকজন নিয়ে তাঁর নানার জমিতে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। জমি পরিমাপ না করেই সীমানাপ্রাচীর নির্মাণে বাধা দিলে তাঁর নানার সঙ্গে সুমনের বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে সুমন তাঁর নানাকে এলোপাতাড়ি পেটানোর পর ইট দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করেন। এতে নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন তাঁর নানা নবীউল। পরে সুমন, তাঁর স্ত্রীসহ অন্যরা পালিয়ে যান। বৃদ্ধ নবীউলকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত নবীউলের মেয়ে সাজেদা আক্তার জানান, জমিটি নিয়ে সুমনের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। বর্তমানে ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর বাবার লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত সুমনসহ সবার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহিনুল ইসলাম জানান, জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে বাগ্বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনায় আহত হয়ে সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। নিহত বৃদ্ধের পরিবারের দাবি, তাঁকে পিটিয়ে ও মাথায় আঘাত করে সুমন নামের এক যুবক হত্যা করেছেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনার পর অভিযুক্ত সুমন পালিয়ে গেলেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর স্ত্রী জেসমিন আক্তারকে আটক করেছে।
রাজবাড়ী প্রতিনিধি
ঘন কুয়াশায় রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয় বলে জানান বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃপক্ষ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন বলেন, সন্ধ্যার পর থেকেই কুয়াশা বাড়তে থাকে। সোয়া ৭টার সময় নদীপথ অস্পষ্ট হয়ে যায়। সে সময় নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে এই রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কুয়াশা কেটে গেলে ফেরি চলাচল শুরু হবে।
অপর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘মাঝ নদীতে কোনো ফেরি আটকে আছে কি না জানা নেই। ঘাট এলাকায় কোনো যানবাহনও পারের অপেক্ষায় নেই।’
