সিসা বারের মামলায় সেলিম প্রধানসহ ৯ জন কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সেলিম প্রধান। ছবি: সংগৃহীত

ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত সেলিম প্রধানসহ গ্রেপ্তার ৯ জনকে সিসা বার পরিচালনার অভিযোগের মামলায় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

অন্য যাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে তারা হলেন—রাকিবুল ইসলাম রাফি, সাদিকুল ইসলাম সুমন, তৌফিকুল ইসলাম, রিফাত হাসান, রবিউল হাসান, মিনহাজুর রহমান তাজবীর, মেহেদী হাসান ও সাইমুম ইসলাম।

অবৈধ সিসা বিক্রির অভিযোগে গুলশান থানায় দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাদের আদালতে হাজির করে গুলশান থানা পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এস আই মো. হাবিবুর রহমান তাদের কারাগারে রাখার আবেদন করেন। অন্যদিকে তাদের পক্ষে জামিনের আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে ৬ সেপ্টেম্বর দিন গত গভীর রাতে সেলিম প্রধানসহ বারিধারার ডিপ্লোমেটিক জোনের একটি সিসা বার থেকে আটক করা হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, গত ৬ সেপ্টেম্বর রাত আড়াইটার দিকে গুলশান থানার বারিধারার ডিপ্লোমেটিক জোনের নেক্সাস ক্যাপে প্যালেস রেস্টুরেন্টে অবৈধ মাদকদ্রব্য বিক্রির তথ্য পায় পুলিশ। ৩টার দিকে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে আসামিদের আটক করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে ৬ দশমিক ৭ কেজি সিসা ও ৭টি সিসা স্ট্যান্ড ও অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। এ ঘটনায় গুলশান থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে পুলিশ।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান চলাকালে ৩০ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ড যাওয়ার প্রাক্কালে সেলিমকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। পরে তাঁর বাসা ও অফিসে অভিযান চালিয়ে দেশি-বিদেশি মুদ্রা ও বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ জব্দ করা হয়।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তখনকার দেওয়া তথ্যমতে দেশে অনলাইন ক্যাসিনো বা অনলাইন জুয়ার মূল হোতা সেলিম। বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় ২০২৩ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকার একটি বিশেষ জজ আদালত আট বছরের কারাদণ্ড দেন। ওই মামলায় তাকে ১১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

