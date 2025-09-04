Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সিএমএম আদালতে সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় এলআরএফ ও সিআরইউর প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সময় টিভির সাংবাদিক আসিফ হোসাইন সিয়ামের ওপর হামলা হয়। ছবি: স্ক্রিনশট
ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিব উল্ল্যাহ পিয়াসের আদালতে সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নার জামিন শুনানিতে কর্তব্যরত সাংবাদিকের ওপর আইনজীবীদের হামলার ঘটনায় সময় টিভির সাংবাদিক আসিফ হোসাইন সিয়াম আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে ল রিপোর্টারস ফোরাম (এলআরএফ) ও কোর্ট রিপোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটি (সিআরইউ)।

ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি হাসান জাবেদ ও সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মিশন হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, এই ধরনের ঘটনা দেশের স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর চরম আঘাত।

কোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটির এক বিবৃতিতেও এ ঘটনার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয়।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাআইনজীবীহামলাজেলার খবরসাংবাদিক
