সাতরাস্তায় পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএসসি ডিগ্রিধারীদের উত্থাপিত তিন দফা দাবি অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে সাতরাস্তা মোড় এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনে এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
জানা যায়, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কনফারেন্স রুমে এক সংবাদ সম্মেলন করে কারিগরি ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ।
সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির সভাপতি মো. মাশফিক ইসলাম বলেন, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ইতিহাস প্রায় ১৫০ বছরের। তারা বিভিন্ন সেক্টরে সুনামের সঙ্গে কাজ করে আসছে। অথচ সম্প্রতি ‘প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন’ কর্তৃক উত্থাপিত তিন দফা দাবি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য চরম ক্ষতিকর। এসব অযৌক্তিক দাবি আসলে আসন্ন নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা ও রাষ্ট্রের সংস্কার কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র।
তিনি বলেন, কাগজে-কলমে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ১০ম গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেডে পদোন্নতির সুযোগ ৩৩ শতাংশ থাকলেও বাস্তবে তা ১৫-১৭ শতাংশের বেশি নয়। যার ফলে চাকরিজীবনের শেষ পর্যায়েও অনেকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি পান না। প্রকৌশল অধিকার আন্দোলন নিয়মিত মিথ্যাচার করে যাচ্ছে এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বৈধ পরিচয় ব্যবহারে বাধা প্রদান করছে, যা গেজেট বহির্ভূত ও দেশের আইনের পরিপন্থী।
কমিটিতে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে মাশফিক ইসলাম বলেন, ২৭ আগস্ট সরকার একটি ৮ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ও ১৪ সদস্যবিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে। সেখানে বিএসসি প্রকৌশলীদের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশি রাখা হয়েছে, অথচ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিনিধি কম। ৭ সেপ্টেম্বরের বৈঠকেও সমান প্রতিনিধি থাকার কথা থাকলেও বিএসসি প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে ৮ জন অংশ নেন, যাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই অছাত্র। এমনকি ১৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত শিডিউলেও দেখা যায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বিপরীতে বিএসসি প্রকৌশলীদের সংখ্যা অনেক বেশি রাখা হয়েছে।
ষড়যন্ত্রমূলক তিন দফা দাবি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা মানবে না জানিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, পুরো কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য হলো কেবল বিএসসি প্রকৌশলীদের তিন দফা দাবি বাস্তবায়ন করা। সেই তিন দফার একবিন্দুও বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা তা মেনে নেবে না।
সংবাদ সম্মেলনে অসম কমিটি প্রত্যাখ্যান করে কারিগরি ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ আগামীকাল বুধবার সারা বাংলাদেশের সব পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নিজ নিজ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয় পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা।
সংবাদ সম্মেলন শেষে দুপুর ১২টার দিকে ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তেজগাঁও সাতরাস্তা এলাকায় একটি মিছিল বের করেন পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি সাতরাস্তা মোড়ে ফ্লাইওভারের নিচে অবস্থান নেয়। সেখানে তারা বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেয়।
এ সময় সাতরাস্তা মোড় দিয়ে চলাচল করা যানবাহন ধীর গতিতে চললেও পুরোপুরি থেমে যায়নি। এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা এখানে আধঘণ্টা অবস্থান করে আবার ক্যাম্পাসের দিকে ফিরে যান।
