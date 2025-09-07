Ajker Patrika
রাজধানীতে পুলিশের লুট হওয়া পিস্তল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
উদ্ধার হওয়া পিস্তল ও গুলি। ছবি: র‍্যাব
রাজধানীর গেন্ডারিয়া থেকে আট রাউন্ড গুলিসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১০। এ সময় তাঁর কাছ থেকে পুলিশের লুট হওয়া একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।

আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে র‍্যাব-১০-এর যাত্রাবাড়ী সিপিসি-১ ক্যাম্পে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার এস এম হাসান সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

র‍্যাব জানায়, সিপিসি-১ যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা ৫০ মিনিটের দিকে আজগর আলী হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে মো. রনি ওরফে শুটার রনিকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও আট রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব জানিয়েছে, উদ্ধার করা অস্ত্রটি পুলিশের হারানো অস্ত্র। জিজ্ঞাসাবাদে রনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদক ও অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন থানায় তাঁর নামে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি একজন পেশাদার অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারি। গেন্ডারিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্র ও মাদকের সিন্ডিকেট গড়ে তুলে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিলেন তিনি।

র‍্যাব জানিয়েছে, এই অভিযান তাদের নিরবচ্ছিন্ন গোয়েন্দা নজরদারি ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের অংশ। অবৈধ অস্ত্র, মাদক ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গ্রেপ্তার রনির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানানো হয়।

