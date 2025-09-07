রাজধানীতে পুলিশের লুট হওয়া পিস্তল উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা
রাজধানীর গেন্ডারিয়া থেকে আট রাউন্ড গুলিসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০। এ সময় তাঁর কাছ থেকে পুলিশের লুট হওয়া একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।
আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে র্যাব-১০-এর যাত্রাবাড়ী সিপিসি-১ ক্যাম্পে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার এস এম হাসান সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
র্যাব জানায়, সিপিসি-১ যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা ৫০ মিনিটের দিকে আজগর আলী হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে মো. রনি ওরফে শুটার রনিকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও আট রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।
র্যাব জানিয়েছে, উদ্ধার করা অস্ত্রটি পুলিশের হারানো অস্ত্র। জিজ্ঞাসাবাদে রনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদক ও অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন থানায় তাঁর নামে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি একজন পেশাদার অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারি। গেন্ডারিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্র ও মাদকের সিন্ডিকেট গড়ে তুলে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিলেন তিনি।
র্যাব জানিয়েছে, এই অভিযান তাদের নিরবচ্ছিন্ন গোয়েন্দা নজরদারি ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের অংশ। অবৈধ অস্ত্র, মাদক ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
গ্রেপ্তার রনির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানানো হয়।
রাজধানীর গেন্ডারিয়া থেকে আট রাউন্ড গুলিসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০। এ সময় তাঁর কাছ থেকে পুলিশের লুট হওয়া একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।
আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে র্যাব-১০-এর যাত্রাবাড়ী সিপিসি-১ ক্যাম্পে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার এস এম হাসান সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
র্যাব জানায়, সিপিসি-১ যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা ৫০ মিনিটের দিকে আজগর আলী হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে মো. রনি ওরফে শুটার রনিকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও আট রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।
র্যাব জানিয়েছে, উদ্ধার করা অস্ত্রটি পুলিশের হারানো অস্ত্র। জিজ্ঞাসাবাদে রনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদক ও অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন থানায় তাঁর নামে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি একজন পেশাদার অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারি। গেন্ডারিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্র ও মাদকের সিন্ডিকেট গড়ে তুলে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছিলেন তিনি।
র্যাব জানিয়েছে, এই অভিযান তাদের নিরবচ্ছিন্ন গোয়েন্দা নজরদারি ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের অংশ। অবৈধ অস্ত্র, মাদক ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
গ্রেপ্তার রনির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানানো হয়।
বোয়ালমারীতে একটি ঘোড়া তেড়ে গিয়ে লোকজনকে আঘাত করার খবর পাওয়া গেছে। ঘোড়ার কামড় ও লাথিতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গত দুদিন ধরে ঘোড়াটি এমন আচরণ করছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।২ মিনিট আগে
তিন দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ও পুলিশি হামলার বিচারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএসসি শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন’। আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বুয়েট ক্যাম্পাস থেকে মিছিলটি শুরু হয়।৪ মিনিট আগে
প্রাণিজ পুষ্টিতে সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, নারীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। তিনি বলেন, দেশের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে বড় খামারিদের ওপর নির্ভর না করে বরং গ্রামবাংলার নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচে২৬ মিনিট আগে
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার আল আমিন (১৮) নামের এক তরুণের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। উপজেলার সুবিদপুর পশ্চিম ইউনিয়নের আইটপাড়া গ্রামে গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে