পরিবহন ধর্মঘটের নামে জনগণকে জিম্মি করার পুরোনো খেলা বন্ধ করুন: যাত্রী কল্যাণ সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পরিবহন ধর্মঘটের নামে জনগণকে জিম্মি করার পুরোনো খেলা বন্ধ করুন: যাত্রী কল্যাণ সমিতি

দেশের মানুষকে জিম্মি করে পরিবহন মালিক ও শ্রমিক নেতাদের পরিবহন ধর্মঘট বন্ধের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি। সংগঠনটি বলছে,

জনগণের যাতায়াতকে অবরুদ্ধ করে দাবি আদায়ে পরিবহন মালিক ও শ্রমিক নেতারা আবারও ধর্মঘটের পথে হাঁটছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। আজ রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরীর সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, পুরোনো সরকার পরিবহন মালিক ও শ্রমিক নেতাদের নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও জনগণের স্বার্থ বিবেচনা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে সড়কে পুরোনো ও মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন চলাচল দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হলেও তা প্রত্যাহারের পরিবর্তে ধর্মঘটের মাধ্যমে সমস্যা বাড়ানো হচ্ছে।

দ্রুত পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহারের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দাবি করেন যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে, পুরোনো যানবাহন উচ্ছেদ করে উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থা চালু করতে এবং যাত্রীদের স্বার্থে মালিক ও শ্রমিক নেতাদের কাজ করতে হবে।

যাত্রী কল্যাণ সমিতি আরও দাবি জানায়, পরিবহন ধর্মঘটের নামে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করার পুরোনো কায়দা বন্ধ করে সবার জন্য নিরাপদ ও সহজ যাতায়াত নিশ্চিত করতে হবে।

যানবাহনধর্মঘটঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাপরিবহন
