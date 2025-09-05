গুলশানে কলেজছাত্র রাফসান সামি হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর গুলশানের কালাচাঁদপুরে কলেজ ছাত্র রাফসান সামি হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত সৎ ভাই জানে আলমের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে বারিধারা ডিওএইচএস মোড়ে স্থানীয়রা এ কর্মসূচি পালন করেন।
এর আগে বুধবার রাতে কালাচাঁদপুর এলাকায় পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে সৎ ভাই জানে আলমের দা’র কোপে নিহত হন রাফসান সামি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক রাতেই মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের স্বজনরা জানান, পৈতৃক সম্পত্তি ও রিকশার গ্যারেজ নিয়ে রাফসান সামি ও জানে আলমের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এর জের ধরে বুধবার রাতের ঘটনাটি ঘটে।
গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান বলেন, নিহতের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলা হয়েছে এবং আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
