Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গুলশানে কলেজছাত্র রাফসান সামি হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে বারিধারায় বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করে এলাকাবাসী। ছবি: সংগৃহীত
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে বারিধারায় বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করে এলাকাবাসী। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলশানের কালাচাঁদপুরে কলেজ ছাত্র রাফসান সামি হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত সৎ ভাই জানে আলমের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে বারিধারা ডিওএইচএস মোড়ে স্থানীয়রা এ কর্মসূচি পালন করেন।

এর আগে বুধবার রাতে কালাচাঁদপুর এলাকায় পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে সৎ ভাই জানে আলমের দা’র কোপে নিহত হন রাফসান সামি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক রাতেই মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের স্বজনরা জানান, পৈতৃক সম্পত্তি ও রিকশার গ্যারেজ নিয়ে রাফসান সামি ও জানে আলমের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এর জের ধরে বুধবার রাতের ঘটনাটি ঘটে।

গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান বলেন, নিহতের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলা হয়েছে এবং আসামিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

গুলশানঢাকা জেলাহত্যারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকামানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জে পাঁচ হত্যা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জে পাঁচ হত্যা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল

রাজবাড়ীতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে স্ত্রী নিহত, আহত স্বামী

রাজবাড়ীতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে স্ত্রী নিহত, আহত স্বামী

গুলশানে কলেজছাত্র রাফসান সামি হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন

গুলশানে কলেজছাত্র রাফসান সামি হত্যার বিচার দাবিতে মানববন্ধন

তিন দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ শিক্ষার্থী গণ-অনশনে

তিন দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ শিক্ষার্থী গণ-অনশনে