মিরপুরে পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে, হতাহত নেই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

‎রাজধানীর মিরপুর ১২ নম্বরে একটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার স্টেশনের ৭টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় ১২টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ছয়তলার পুরোটাই পুড়ে গেছে।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে একটি বাণিজ্যিক ভবনের ছয়তলায় এ আগুন লাগে

‎ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা (মিডিয়া) তালহা বিন জসিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, শুক্রবার রাত ১০টা ১২ মিনিটে মিরপুর ১২ নম্বরে একটি ছয়তলা ভবনের ওপরের তলায় আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পেয়ে ফায়ার স্টেশনের সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় ১২টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ভবনটির প্রথম দোতলায় ‘বিবাহ বাড়ি’ কমিউনিটি সেন্টার, তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় ডেকোরেশনের কাজ চলছিল, তাই ফাঁকা রয়েছে। আর ৫ তলায় একটি তৈরি পোশাক কারখানা এবং ছয়তলায় পরিত্যক্ত বিভিন্ন মালামাল ছিল। আগুনে ছয়তলার পুরোটা এবং পাঁচতলার কিছু অংশ পুড়ে গেছে।

‎আগুন নিয়ন্ত্রণের পর ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক মো. ছালেহ উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, ভবনটির ছয়তলায় আগুন লাগে। সেখানে পরিত্যক্ত কাগজ, ফার্নিচারসহ বিভিন্ন মালামাল ছিল। সেগুলো পুরোটাই পুড়ে গেছে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

‎কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা জানা যায়নি। তদন্ত করে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে বলেও জানান তিনি।

মিরপুরঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাঅগ্নিকাণ্ড
নটর ডেম কলেজে শুরু হলো মিডিয়া কার্নিভ্যাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ০০: ৩৪
গতকাল শুক্রবার সকালে নটর ডেম কলেজে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘প্রথম জাতীয় মিডিয়া কার্নিভ্যাল-২০২৫ ’। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল শুক্রবার সকালে নটর ডেম কলেজে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘প্রথম জাতীয় মিডিয়া কার্নিভ্যাল-২০২৫ ’। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী নটর ডেম কলেজে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘প্রথম জাতীয় মিডিয়া কার্নিভ্যাল-২০২৫ ’। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাংবাদিকতা, যোগাযোগ ও গণমাধ্যমচর্চা জনপ্রিয় করে তুলতে কলেজের মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন ক্লাব এই আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার আজকের পত্রিকা।

গতকাল শুক্রবার সকালে কার্নিভ্যাল উদ্বোধন করেন সাবেক ক্রিকেটার শাহরিয়ার নাফীস এবং খেলবেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা কাজী সাবির। বিকেলে তারকা আড্ডায় ছিলেন সংগীতশিল্পী তাসরিফ খান, টিভি উপস্থাপক মানজুর আল মতিন, কনটেন্ট নির্মাতা আসাদুজ্জামান জয় ও মাহিম মেকস।

উৎসবের প্রথম দিনেই কলেজ প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যানার, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় মুখর হয়ে ওঠে নটর ডেম কলেজ চত্বর।

গতকাল শুক্রবার সকালে নটর ডেম কলেজে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘প্রথম জাতীয় মিডিয়া কার্নিভ্যাল-২০২৫ ’। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল শুক্রবার সকালে নটর ডেম কলেজে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী ‘প্রথম জাতীয় মিডিয়া কার্নিভ্যাল-২০২৫ ’। ছবি: আজকের পত্রিকা

আয়োজকেরা জানান, কার্নিভ্যালে দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছেন। প্রথম দিনের আয়োজনে থাকছে মিডিয়া মাইন্ড, ক্যাপশন কনটেস্ট, ফটো প্রতিযোগিতা, ফান কনটেস্ট, তারকা আড্ডাসহ নানা প্রতিযোগিতা।

তাঁরা আরও জানান, এই উৎসব শেষ হবে আজ ২৫ অক্টোবর। উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া হবে সার্টিফিকেট। এ ছাড়া সমাপনী দিনে থাকবে কনসার্টসহ নানা আয়োজন।

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকানটর ডেমসাংবাদিকতা
গুলশানের বিলস বারে ৪৬৬ বোতল বিদেশি মদসহ গ্রেপ্তার ৯

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিবেদক
রাজধানীর গুলশানের বিলস বার থেকে জব্দ মদ ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর গুলশানের বিলস বার থেকে জব্দ মদ ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর গুলশানের বিলস আর্ট লাউঞ্জ লিমিটেড রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বারে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদসহ ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ডিএমপির গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান আজ শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

ওসি মো. হাফিজুর জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গুলশান-১-এর গুলশান দক্ষিণ অ্যাভিনিউর বিলস আর্ট লাউঞ্জ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বারে অভিযান চালিয়ে ৪৬৬ বোতল বিভিন্ন ব্রান্ডের বিদেশি মদসহ ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জব্দ এসব মদের মূল্য ৬৭ লাখ ৯১ হাজার টাকা।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সৈয়দ আসিফ (২৪), রাকিব খান (২০), তানভির আহমেদ (২৮), নয়ন চক্রবর্তী (২৮), বেল্লাল হাওলাদার (৪০), জহিরুল ইসলাম (৩৩), সাগর নকরেক (২৭), সাইফুল ইসলাম রকি (৩৪) ও মেহেদী হাসান শিকদার (৪০)।

রাজধানীর গুলশানের বিলস বার থেকে জব্দ মদ ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর গুলশানের বিলস বার থেকে জব্দ মদ ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ওসি হাফিজুর রহমান বলেন, বিলস আর্ট বারটির দেশীয় কেরু অ্যান্ড কোং কোম্পানির অনুমোদিত পাঁচটি ব্রান্ডের মদ বিক্রির অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু তারা অবৈধভাবে বিদেশি মদ মজুত রেখে বিক্রি করে আসছিল; যার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান চালিয়ে ভবনটির ষষ্ঠ তলার চিলেকোঠা থেকে এসব বিদেশি মদ জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় আজ (শুক্রবার) গুলশান থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ওসি হাফিজ।

ঢাকা জেলাঅভিযানঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারঢাকামাদকদ্রব্য
ঢাকার মেট্রোরেল মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারণের দাবি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর পর্যন্ত মেট্রোরেল প্রকল্প সম্প্রসারণের দাবিতে মতবিনিময় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর পর্যন্ত মেট্রোরেল প্রকল্প সম্প্রসারণের দাবিতে মতবিনিময় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর পর্যন্ত মেট্রোরেল প্রকল্প সম্প্রসারণের দাবিতে মতবিনিময় সভা হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সফিউদ্দিন আহমেদ মিলনায়তনে ‘ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ মেট্রোরেল দাবি পরিষদের উদ্যোগে এ সভা হয়।

সংগঠনের আহ্বায়ক মো. মঞ্জুর মোর্শেদের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন সদস্যসচিব মো. সিরাজুল ইসলাম, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মো. মজিবুর রহমান, মুন্সিগঞ্জ শহর বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মাহবুব উল আলম স্বপন, মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি বাছির উদ্দিন জুয়েল, সহসভাপতি মো. গোলজার হোসেন, অ্যাডভোকেট মুস্তাফিজুর রহমানসহ অন্যান্য সদস্য।

সভায় বক্তারা বলেন, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত মেট্রোরেল সম্প্রসারণ বাস্তবায়িত হলে জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের যাতায়াত সমস্যা দূর হবে। এতে ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জের মধ্যে আধুনিক ও দ্রুত যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মুন্সিগঞ্জের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে।

সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মেট্রোরেল সম্প্রসারণের দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে স্মারকলিপি প্রদান, মানববন্ধন আয়োজন ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি।

আহ্বায়ক মো. মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, ‘আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের কাছে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি জানাব। মুন্সিগঞ্জবাসীর স্বচ্ছ ও দ্রুত যাতায়াতের অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিবাদী ও সক্রিয় থাকব।’

প্রেসক্লাবনারায়ণগঞ্জমুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগজেলার খবরমেট্রোরেল
সিলেটে শাহ আরেফিন (র.) মাজার ধ্বংসের হোতা বশর আটক

সিলেট প্রতিনিধি
বশর মিয়া ওরফে বশর কোম্পানি। ছবি: সংগৃহীত
বশর মিয়া ওরফে বশর কোম্পানি। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার শাহ আরেফিন (র.)-এর মাজার খুঁড়ে পাথর তুলে ধ্বংসের হোতা বশর মিয়া ওরফে বশর কোম্পানিকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় নিজ ঘর থেকে তাঁকে আটক করা হয়। তাঁকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আব্দুল মালেক নামের আরেকজনকে আটক করে তিন মাসের সাজা দেওয়া হয়।

বশর উপজেলার জালিয়ারপাড় গ্রামের মৃত শুকুর আলীর ছেলে। আব্দুল মালেক উপজেলার বৈশাখান্দী বাহাদুরপুর গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শুরু হয় শাহ আরেফিন টিলা থেকে পাথর উত্তোলন। এ সময় প্রায় ৭’শ বছরের পুরোনো শাহ আরেফিন (র.)-এর মাজারে স্তূপ করে রাখা প্রায় ২ কোটি টাকার পাথর লুটপাট করা হয়। এরপর মাজারের শতবর্ষী গাছপালা কেটে নিয়ে সেখানে গর্ত করে পাথর উত্তোলন শুরু হয়। দীর্ঘ ১ বছর পাথর উত্তোলন করে বিলীন করা হয়েছে মাজারের কবরস্থান ও খেলার মাঠ। আর এ সবই হয়েছে বশর কোম্পানির নেতৃত্বে।

পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় পুলিশ ও বিজিবিকে সঙ্গে নিয়ে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পাথর লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। অভিযানে শাহ আরেফিন ধ্বংসের হোতা বশর মিয়া এবং আব্দুল মালেক নামের আরও একজনকে আটক করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বশর কোম্পানি আগে থেকেই শাহ আরেফিন টিলা ধ্বংসের বেশ কয়েকটি মামলার আসামি। তা ছাড়া অস্ত্র এবং পুলিশের ওপর হামলার মামলাও ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি এলাকায় খুব প্রভাবশালী হওয়ায় সহজে কেউ কথা বলতে চায় না। ভাইদের দিয়ে তিনি শাহ আরেফিন টিলা ও মাজার ধ্বংস করে পাথর উত্তোলন করান। তবে এ নিয়ে বেশ কয়েকবার মাজার রক্ষাকারীদের সঙ্গে তাঁদের মারামারি হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রতন শেখ জানান, বশর মিয়ার বিরুদ্ধে ৪টি নিয়মিত মামলা রয়েছে। তা ছাড়া মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে তাঁকে ১ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আব্দুল মালেককে তিন মাসের সাজা দেওয়া হয়। তাঁদেরকে আজ শুক্রবার বিকেলে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আটকসিলেট বিভাগজেলার খবরকোম্পানীগঞ্জ (সিলেট)
