ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ০২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজয় একাত্তর হলের এক্সটেনশন ভবনে আগুন লেগেছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ১৩ মিনিটের দিকে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এর কিছুক্ষণের মধ্যে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাশে থাকা একটি দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে এই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়।

বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. স ম আলী রেজা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হলের পাশের দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জেনেছি। পরে বিস্তারিত জানা যাবে।’

প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীরা জানান, সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই হলের এক্সটেনশন থেকে বিকট শব্দ শোনা যায় এবং এরপরই আগুন ও ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাবিআগুনঢাকা বিভাগঢাকা
পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতের নেতাদের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন বলে মন্তব্য করেছেন পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। আজ সোমবার পটুয়াখালীর সুরাইয়া ভবনে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর করতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে জামায়াতের প্রার্থী অ্যাডভোকেট নাজমুল আহসানের দলের সভাপতি ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে আমি সাড়ে পাঁচ মাস জেলে ছিলাম। সাড়ে পাঁচ মাস তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েছি। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ, জ্ঞানী ব্যক্তি এবং দক্ষ চিকিৎসক।’

আলতাফ হোসেন চৌধুরী আরও বলেন, ‘জামায়াতের নায়েবে আমির তাহের ভাইয়ের সঙ্গে আমি ৯ মাস জেলে ছিলাম। আমরা জেলের পার্টনার, জেলের বন্ধু। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। আবার তাঁদের সেক্রেটারি পরওয়ার ভাইয়ের সঙ্গে পাশাপাশি রুমে ছিলাম। তিনিও খুব জ্ঞানী ও ভদ্র মানুষ।’

জামায়াতের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে আলতাফ হোসেন বলেন, ‘জামায়াতের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তাদের সঙ্গে কাজ করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এখানের প্রার্থী (ক্যান্ডিডেট) নাজমুল সাহেবও আমার বন্ধু। গতকালও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। নির্বাচন হলে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বন্ধু হিসেবেই থাকবেন।’

এ সময় পটুয়াখালী জেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তৌফিক আলী খান কবিরসহ জেলা-উপজেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, গণঅধিকার পরিষদ, এবি পার্টি, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পটুয়াখালীবিএনপিজামায়াতবরিশাল বিভাগপটুয়াখালী সদরজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের আদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খানের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশ দেওয়া হয় বলে জানান সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন। দুদকের উপপরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন তাঁর অবৈধ সম্পদ অর্জনের আয়কর নথি জব্দ চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, আসামি লুৎফুল তাহমিনা খান ১৫ কোটি ৪৬ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯১ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগদখলে রেখেছেন। আসামি লুৎফুল তাহমিদা খান প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নিজ ও তাঁর আংশিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে ১০টি ব্যাংক হিসাবে জ্ঞাত আয়ের উৎসবহির্ভূত ৪৩ কোটি ৭৭ লাখ ৭৪৫ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেন। এই অর্থের স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মামলা করেছে দুদক।

মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর সব আয়কর রিটার্নসহ সংযুক্ত রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে পলাতক রয়েছেন। ১৭ নভেম্বর মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদুর্নীতিদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
চকরিয়ায় রেললাইনে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের নতুনবাজার এলাকা থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে রেলওয়ে পুলিশ।

এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন হারবাং রেলওয়ে স্টেশনের ইনচার্জ রশিদুল ইসলাম। তিনি জানান, হারবাং নতুনবাজার এলাকায় রেললাইনে এক ব্যক্তির লাশ পড়ে আছে—এমন তথ্য ফেসবুক ও স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে জানতে পারেন তাঁরা। বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়। এরপর রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

রশিদুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ট্রেনে কাটা পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশন থেকে গতকাল রোববার রাতে ছেড়ে আসা সৈকত এক্সপ্রেস সাড়ে ৯টায় হারবাং স্টেশন অতিক্রম করে। রাতে রেললাইনে মানুষের চলাচল নেই। সকালে স্থানীয় লোকজন ওই ব্যক্তির লাশ দেখতে পান।

কক্সবাজার রেলওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মোহাম্মদ শাহ জালাল বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির একটি পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাঁর হাত, মাথা ও বুকে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিচয় না পেলে সেবা সংস্থা আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের মাধ্যমে লাশটি দাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

কক্সবাজারচকরিয়াপুলিশরেলওয়ে পুলিশনিহতরেললাইনলাশ
সাঁথিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন

সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি
সাঁথিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন। ছবি: সংগৃহীত
সাঁথিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার সাঁথিয়ায় মিয়াপুর গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেতুপাড়া শাখার সাইনবোর্ডে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে সাইনবোর্ডটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্য কোনো ক্ষতি হয়নি। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যবস্থাপক সুমি খাতুন জানান, দুর্বৃত্তরা রাতে ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। সাইন বোর্ড ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ক্ষতি হয়নি এবং গ্রাহকদের মধ্যে কোনো আতঙ্ক নেই।

জানা যায়, রোববার গভীর রাতে উপজেলার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়নের মিয়াপুর শাখায় দুর্বৃত্তরা ব্যাংকের সাইনবোর্ডে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ ঘটনায় সাইনবোর্ডের একটি অংশ পুড়ে যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, কে বা কারা প্রথমে সাইনবোর্ডে তেলজাতীয় কিছু ঢালছে। পরে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

এ বিষয়ে সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান বলেন, ‘আগুন দেওয়ার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হবে।’

পাবনাআগুনসাঁথিয়াপাবনা সদরজেলার খবরগ্রামীণ ব্যাংক
