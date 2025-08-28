Ajker Patrika
মাদারীপুরে আদালত প্রাঙ্গণে যুবককে মারধর

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আদালত প্রাঙ্গণে যুবককে মারধর। ছবি: সংগৃহীত
আদালত প্রাঙ্গণে যুবককে মারধর। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে আদালত প্রাঙ্গণে রানা ব্যাপারী (৩০) নামের যুবককে মারধর করেছেন লোকজন। পরে তাঁকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে মাদারীপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নিচতলায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

আটক রানা ব্যাপারী (৩০) মাদারীপুর পৌরসভার কুকরাইল এলাকার খালেক ব্যাপারীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আদালতে মামলাসংক্রান্ত কাজে আসা সেবাপ্রত্যাশীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ আদায় করে আসছে একটি চক্র। আজ দুপুরে এ চক্রের সদস্য রানা ব্যাপারীকে দেশীয় অস্ত্রসহ আটক করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে গণপিটুনি দিয়ে তাঁকে পুলিশে দেওয়া হয়। এ ঘটনার একটি ভিডিও মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দেশীয় অস্ত্রসহ আদালত প্রাঙ্গণ থেকে রানা ব্যাপারীকে আটক করে পুলিশ দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

