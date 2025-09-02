বুড়িমারী এক্সপ্রেস বিমানবন্দর রেলস্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আন্তনগর বুড়িমারী এক্সপ্রেস লালমনিরহাট থেকে ঢাকায় আসার পথে বিমানবন্দর রেলস্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
কমলাপুর রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার মো. আনোয়ার হোসেন জানান, ট্রেনটির একটি কোচ টঙ্গী-বিমানবন্দর সেকশনে লাইনচ্যুত হয়। ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজে রিলিফ ট্রেন পাঠানো হয়েছে।
রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, এ ঘটনায় আপাতত ঢাকামুখী (ডাউন) লাইন বন্ধ রয়েছে। তবে আসা-যাওয়ার ট্রেনগুলো আপ লাইন দিয়েই চলছে। ফলে সিংগেল লাইনে ট্রেন চলাচল করায় সময় বেশি লাগছে।
আন্তনগর বুড়িমারী এক্সপ্রেস লালমনিরহাট থেকে ঢাকায় আসার পথে বিমানবন্দর রেলস্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
কমলাপুর রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার মো. আনোয়ার হোসেন জানান, ট্রেনটির একটি কোচ টঙ্গী-বিমানবন্দর সেকশনে লাইনচ্যুত হয়। ইতিমধ্যে উদ্ধার কাজে রিলিফ ট্রেন পাঠানো হয়েছে।
রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, এ ঘটনায় আপাতত ঢাকামুখী (ডাউন) লাইন বন্ধ রয়েছে। তবে আসা-যাওয়ার ট্রেনগুলো আপ লাইন দিয়েই চলছে। ফলে সিংগেল লাইনে ট্রেন চলাচল করায় সময় বেশি লাগছে।
রাজধানীর আদাবরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় এক পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে রাতভর অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন গ্যাংয়ের ১০২ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।৩৭ মিনিট আগে
জিনের বাদশাহ সেজে প্রতারণার অভিযোগে মো. কামালউদ্দিন (৪৭) নামে একজনকে আটক করেছে র্যাব-৮ এর সদস্যরা। গতকাল সোমবার রাতে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার দক্ষিণ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি চায়ের দোকান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।৩৯ মিনিট আগে
কক্সবাজার শহরের প্রধান নদী বাঁকখালী তীরের অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযানে বাধা ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বিক্ষোভকারীদের হামলায় এক পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চার ব্যক্তিকে আটক করেছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে শহরের কস্তরাঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে চট্টগ্রামে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৮১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে। এই মামলায় আসামির তালিকায় একজনের নাম পাওয়া গেছে যিনি চার বছর আগে মারা গেছেন। নিহত মানুষকে আসামি করা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)...১ ঘণ্টা আগে