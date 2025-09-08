আসামি ধরে শাস্তি দিতে না পারলে উপদেষ্টারা চেয়ারে বসে আছেন কেন: শহীদ সায়েমের মা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পার হলেও অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিরা যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছেন না। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এমন অভিযোগ করেছেন জুলাই আন্দোলনে আহত ও শহীদদের পরিবারের সদস্যরা।
আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ‘আমরা ২৪ জুলাই যোদ্ধা’ আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে তাঁরা এসব কথা বলেন। বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছেন সংগঠনটির সভাপতি মো. আমিনুল ইসলাম ইমন।
সমাবেশে শহীদ সায়েমের মা শিউলি আক্তার বলেন, ‘আমার ছেলে সায়েম ১৯ জুলাই যাত্রাবাড়ীর কাজলায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়। বর্তমানে এক বছরের বেশি সময় হয়ে গেছে। কিন্তু পুলিশ যে আমার ছেলেকে হত্যা করেছে, এর কোনো বিচার আমরা পাইনি। আমরা বিচারের জন্য রাজপথে ঘুরছি, কিন্তু বিচার পাই না।’
অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে শহীদ সায়েমের মা বলেন, ‘আপনারা কী করছেন? আমাদের ছেলেদের যারা হত্যা করেছে, তাদের ধরে ধরে কেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আসামি ধরে যদি শাস্তি দিতে না পারেন, তাহলে আইন উপদেষ্টা চেয়ারে বসে আছেন কেন? উনি পদত্যাগ করুক। উপদেষ্টারা চেয়ারে বসে আছে কেন? আমরা কেন এখন বিচার চাইব। বিচার চাওয়ার জন্য তো আমাদের ছেলেরা দেশ স্বাধীন করেনি।’
জুলাই অভ্যুত্থানে আহত শারমিন আক্তার বলেন, ‘ইতিমধ্যে এক বছর পার হয়ে গেছে। আমরা না পেয়েছি নিজেদের স্বাধীনতা, না পেয়েছি অধিকার। আমাদের ভাইয়েরা এখনো হাসপাতালে কাতরাচ্ছে। আমাদের আর্তনাদ আপনাদের (অন্তর্বর্তী সরকার) কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না।’
মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শারমিন আক্তার বলেন, ‘আপনারা কি ফ্যাসিবাদী মতাদর্শে এখনো নিজেদের কার্যক্রম চালাচ্ছেন! আপনারা আমাদের ন্যায্য অধিকার দেন। আমাদের হয়রানি কইরেন না। আমরা বিভিন্ন তথ্য মন্ত্রণালয়ে বারবার জমা দেই, কিন্তু আমাদের তথ্য ঠিকমতো সাবমিট করা হয় না। প্রয়োজনে আপনারা সিস্টেম পরিবর্তন করেন। তারপরও আমাদের হয়রানি কইরেন না।’
আহত সায়মান শাহাদাত বলেন, ‘আমাদের জুলাই যোদ্ধাদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। আহত ও শহীদদের পুনর্বাসন করতে হবে। আসামিরা কেন বাইরে ঘুরে বেড়ায়, এটা আমরা জানতে চাই। যেসব পুলিশ জুলাই যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে, আমরা এটার প্রতিকার ও প্রত্যাহার চাই।’
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পার হলেও অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিরা যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছেন না। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এমন অভিযোগ করেছেন জুলাই আন্দোলনে আহত ও শহীদদের পরিবারের সদস্যরা।
আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ‘আমরা ২৪ জুলাই যোদ্ধা’ আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে তাঁরা এসব কথা বলেন। বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছেন সংগঠনটির সভাপতি মো. আমিনুল ইসলাম ইমন।
সমাবেশে শহীদ সায়েমের মা শিউলি আক্তার বলেন, ‘আমার ছেলে সায়েম ১৯ জুলাই যাত্রাবাড়ীর কাজলায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়। বর্তমানে এক বছরের বেশি সময় হয়ে গেছে। কিন্তু পুলিশ যে আমার ছেলেকে হত্যা করেছে, এর কোনো বিচার আমরা পাইনি। আমরা বিচারের জন্য রাজপথে ঘুরছি, কিন্তু বিচার পাই না।’
অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে শহীদ সায়েমের মা বলেন, ‘আপনারা কী করছেন? আমাদের ছেলেদের যারা হত্যা করেছে, তাদের ধরে ধরে কেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আসামি ধরে যদি শাস্তি দিতে না পারেন, তাহলে আইন উপদেষ্টা চেয়ারে বসে আছেন কেন? উনি পদত্যাগ করুক। উপদেষ্টারা চেয়ারে বসে আছে কেন? আমরা কেন এখন বিচার চাইব। বিচার চাওয়ার জন্য তো আমাদের ছেলেরা দেশ স্বাধীন করেনি।’
জুলাই অভ্যুত্থানে আহত শারমিন আক্তার বলেন, ‘ইতিমধ্যে এক বছর পার হয়ে গেছে। আমরা না পেয়েছি নিজেদের স্বাধীনতা, না পেয়েছি অধিকার। আমাদের ভাইয়েরা এখনো হাসপাতালে কাতরাচ্ছে। আমাদের আর্তনাদ আপনাদের (অন্তর্বর্তী সরকার) কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না।’
মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শারমিন আক্তার বলেন, ‘আপনারা কি ফ্যাসিবাদী মতাদর্শে এখনো নিজেদের কার্যক্রম চালাচ্ছেন! আপনারা আমাদের ন্যায্য অধিকার দেন। আমাদের হয়রানি কইরেন না। আমরা বিভিন্ন তথ্য মন্ত্রণালয়ে বারবার জমা দেই, কিন্তু আমাদের তথ্য ঠিকমতো সাবমিট করা হয় না। প্রয়োজনে আপনারা সিস্টেম পরিবর্তন করেন। তারপরও আমাদের হয়রানি কইরেন না।’
আহত সায়মান শাহাদাত বলেন, ‘আমাদের জুলাই যোদ্ধাদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। আহত ও শহীদদের পুনর্বাসন করতে হবে। আসামিরা কেন বাইরে ঘুরে বেড়ায়, এটা আমরা জানতে চাই। যেসব পুলিশ জুলাই যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে, আমরা এটার প্রতিকার ও প্রত্যাহার চাই।’
রাজধানীর বাড্ডায় চালককে খুন করে ব্যটারিচালিত রিকশা ছিনতাইচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা ঘাতক দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহতের নাম মাসুদ কাজল (৪২)।৩ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরায় নেশার টাকা জন্য বাবা-ছেলে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে বটির ওপর পড়ে ছেলে রাকিব হোসেন বাবু (২৫) নিহত হয়েছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ৩টার দিকে ডেমড়া বামৈল তালতলা বাজার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষ অবস্থায় ওই ওই যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক...৪ মিনিট আগে
ডলার প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আদিব ফয়েজ নামের একটি চক্রের হোতাকে গ্রেপ্তার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রাজধানীর খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগ এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৬ মিনিট আগে
ফরিদপুরে হাত-পা ও চোখ বাঁধা অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে আজকের পত্রিকাকে পুলিশ বলেছে, ব্যাটারিচালিত রিকশার ব্যাটারি ছিনিয়ে নিতে যুবককে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। আর ব্যাটারি বিক্রির টাকায় মাদক সেবন ও কিস্তির টাকা শোধ করেন আসামিরা।৭ মিনিট আগে