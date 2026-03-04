কারাগারে অসুস্থ ভারতীয় নাগরিক, হাসপাতালে মৃত্যু

ঢাকার কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ভারতীয় নাগরিক মোহন লাল (৫৫) নামের এক আসামি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন।
আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে কারাগার থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
কারাগার সূত্র বলেছে, পদ্মা সেতু (দক্ষিণ) থানার একটি মামলার আসামি মোহন লাল। ভারতের এই নাগরিক শরীয়তপুর জেলা কারাগারে বন্দী ছিলেন। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মাধ্যমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহযোগী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনাকে (৩৮) ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কর্মচারী ফজলুর রহমানও নিজ গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।৭ মিনিট আগে
ভোলার বোরহানউদ্দিনের তেঁতুলিয়া নদীতে অবৈধভাবে ড্রেজার মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলন ও চরের কৃষিজমির মাটি কেটে নেওয়ার দায়ে দুটি ড্রেজার মেশিনসহ একটি বাল্কহেড আটক করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় আটক ড্রেজার মেশিনের শ্রমিক ও বল্কহেডের শ্রমিককে সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
ঘুষ দাবির অভিযোগ খণ্ডন করতে আজ বুধবার সকালে নিজের দপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। তবে সংবাদ সম্মেলন শেষে পছন্দের গণমাধ্যমকর্মীদের একটি করে খাম দেওয়া হয়েছে, তাতে ছিল ৫০০ টাকা।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) কর্তৃক নির্ধারিত বাসা থেকে ময়লা সংগ্রহের বিল ১০০ টাকার বেশি নিলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. আবদুস সালাম।১ ঘণ্টা আগে