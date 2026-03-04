Ajker Patrika
ঢামেক প্রতিবেদক
কারাগারে অসুস্থ ভারতীয় নাগরিক, হাসপাতালে মৃত্যু
ঢাকার কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ভারতীয় নাগরিক মোহন লাল (৫৫) নামের এক আসামি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন।

আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে কারাগার থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

কারাগার সূত্র বলেছে, পদ্মা সেতু (দক্ষিণ) থানার একটি মামলার আসামি মোহন লাল। ভারতের এই নাগরিক শরীয়তপুর জেলা কারাগারে বন্দী ছিলেন। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মাধ্যমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ভারতীয়ঢাকা জেলামৃত্যুঢাকা বিভাগঢাকাকারাগারকেরানীগঞ্জ
