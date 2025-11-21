Ajker Patrika

কুমিল্লা উত্তরের ৫টি আসন: চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি

  • কুমিল্লা-২ ও ৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিএনপি। মাঠে আছেন জামায়াত, ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী।
  • কুমিল্লা-৪-এর জন্য ইতিমধ্যে দলীয় মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ।
 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ৩৯
কুমিল্লা উত্তরের ৫টি আসন: চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি

কুমিল্লা উত্তর জেলার পাঁচ আসনের দুটিতে এখনো প্রাথমিক মনোনয়ন চূড়ান্ত করেনি বিএনপি। আবার দেবিদ্বারে শক্ত প্রার্থী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। তবে কুমিল্লা-১ ও ৩-এ ভালো অবস্থানে রয়েছে বিএনপি। বাকি তিনটিতে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে দলটিকে। বিএনপির পাশাপাশি ভোটের মাঠে তৎপর জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীরা।

কুমিল্লা-১: ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এখানে নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের। দাউদকান্দি ও মেঘনা উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে এবারও তাঁর ওপর আস্থা রেখেছে দল। তবে বয়সের কারণে নিয়মিত এলাকায় সময় দিতে পারছেন না। তাঁর হয়ে নেতা-কর্মীদের নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন ছেলে খন্দকার মারুফ হোসেন। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী দাউদকান্দি উপজেলা আমির মনিরুজ্জামান বাহলুল। ইসলামী আন্দোলন থেকে প্রার্থী হতে পারেন দলের কুমিল্লা জেলা পশ্চিমের সাবেক সভাপতি বশির আহমেদ।

কুমিল্লা-২: বিএনপির একসময়ের প্রভাবশালী নেতা এম কে আনোয়ারের মৃত্যুর পর এখানে দলটির নেতৃত্বশূন্যতা তৈরি হয়। হোমনা ও তিতাস উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে এবার এখনো কাউকে সবুজসংকেত দেয়নি দলটি। তবে এখানে অন্তত চারজন মনোনয়নপ্রত্যাশী রয়েছেন। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য ও ঢাকা উত্তরের সহকারী সেক্রেটারি নাজিম উদ্দিন মোল্লা। শেষ পর্যন্ত বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের মধ্যে সমঝোতা না হলে ভোটের মাঠে এর সুবিধা পেতে পারেন তিনি। ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হতে পারেন আশরাফুল আলম। বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা হলেন মো. সেলিম ভূঁইয়া, আবদুল মতিন খান, এম কে আনোয়ারের ছেলে মাহমুদ আনোয়ার (কাইজার) ও মো. আজিজুর রহমান মোল্লা। তাঁদের মধ্যে সেলিম ভূঁইয়া ও মতিন খানকে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় দেখা যাচ্ছে।

কুমিল্লা-৩: মুরাদনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী ইউসুফ হাকিম সোহেল। ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হতে পারেন আহমদ আবদুল কাইয়ুম। জামায়াতের প্রার্থী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ায় এলাকায় তাঁর বাড়তি পরিচিতি রয়েছে।

তবে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের ভাইস চেয়ারম্যান কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ। দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সুবাদে সামগ্রিকভাবে তিনি এখানে এগিয়ে রয়েছেন।

স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে ফিরে বিএনপির এই নেতা বর্তমানে এলাকায় মানবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দল তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। কায়কোবাদ এখন পর্যন্ত ছয়বার নির্বাচনে অংশ নিয়ে পাঁচবার বিজয়ী; এটি তাঁর রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তারই প্রমাণ।

কুমিল্লা-৪: আসনটির জন্য ইতিমধ্যে দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সুবাদে এলাকায় তাঁর পরিচিতি রয়েছে। এ ছাড়া নিয়মিত উঠান বৈঠক, গণসংযোগসহ নানা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন তিনি। দেবিদ্বার উপজেলা নিয়ে গঠিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী। দলের উত্তর জেলা শাখার সাবেক এই সভাপতি ইতিপূর্বে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তবে দলের অন্তঃকোন্দল ভোগাতে পারে তাঁকে। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী সাইফুল ইসলাম (শহীদ)। উত্তর জেলা জামায়াতের এই সেক্রেটারি সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ায় ভোটারদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী হতে পারেন আবদুল করিম।

কুমিল্লা-৭ (চান্দিনা): আসনটিতে এখনো প্রাথমিক মনোনয়ন চূড়ান্ত করেনি বিএনপি। গুঞ্জন রয়েছে এলডিপির মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদের জন্য এটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। এ নিয়ে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী পৌর বিএনপির সভাপতি আতিকুল আলম (শাওন) বলেন, ভোটাররা এখানে বিএনপির নিজস্ব প্রার্থী দেখতে চান। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী মোশাররফ হোসেন। নেতা-কর্মীদের নিয়ে এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ করছেন তিনি। ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে মাঠে তৎপর রয়েছেন মুফতি এহতেশামুল হক কাসেমী।

কুমিল্লাবিএনপিছাপা সংস্করণহাসনাত আবদুল্লাহএনসিপি
ভূমিকম্পে মুগদায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ভূমিকম্পে মুগদায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

কক্সবাজারে গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

কক্সবাজারে গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

ভরা মৌসুমেও দাম বৃদ্ধি: ১৫ টাকার আলু ২৫, ৬০ টাকার করলা ১২০

ভরা মৌসুমেও দাম বৃদ্ধি: ১৫ টাকার আলু ২৫, ৬০ টাকার করলা ১২০

চট্টগ্রাম-১৩ আসন: নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে তারেক রহমানের কাছে ৩ নেতার নালিশ

চট্টগ্রাম-১৩ আসন: নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে তারেক রহমানের কাছে ৩ নেতার নালিশ

ভূমিকম্পে মুগদায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মুগদার মদিনাবাগে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মুগদা মদিনাবাগ মিয়াজি গলিতে ঘটনাটি ঘটে। দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তাঁকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

মুগদা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জানান, মাকসুদ মদিনাবাগ মিয়াজি গলির নির্মাণাধীন ভবনের নিরাপত্তাকর্মী। ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে বাইরে যাচ্ছিল সে। এ সময় ভবনের রেলিং ধসে তার মাথার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই আরও জানান, খবর পেয়ে দুপুরে মুগদা হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত মাকসুদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরসীতা গ্রামে।

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবরভূমিকম্পমুগদা হাসপাতাল
কুমিল্লা উত্তরের ৫টি আসন: চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি

কুমিল্লা উত্তরের ৫টি আসন: চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি

কক্সবাজারে গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

কক্সবাজারে গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

ভরা মৌসুমেও দাম বৃদ্ধি: ১৫ টাকার আলু ২৫, ৬০ টাকার করলা ১২০

ভরা মৌসুমেও দাম বৃদ্ধি: ১৫ টাকার আলু ২৫, ৬০ টাকার করলা ১২০

চট্টগ্রাম-১৩ আসন: নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে তারেক রহমানের কাছে ৩ নেতার নালিশ

চট্টগ্রাম-১৩ আসন: নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে তারেক রহমানের কাছে ৩ নেতার নালিশ

কক্সবাজারে গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ফাইল ছবি
কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ফাইল ছবি

কক্সবাজারের কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ফিশিং ট্রলারসহ ২৮ জন মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে বঙ্গোপসাগরে রওনা দিলে ঘন কুয়াশায় ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করলে তাদের আটক করা হয়।

ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা যায়, আটক জেলেরা বর্তমানে ভারতের নারায়নপুর কান্দিব থানা-পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে এফবি আদিব-২ ফিশিং ট্রলারের মালিক নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ২৮ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। এ বিষয়ে লিখিতভাবে কুতুবদিয়া থানাকে অবহিত করা হয়েছে।

আটক জেলেরা হলেন দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নের জসিম উদ্দিন, নুরুল বশর, মোহাম্মদ শাহিন, তারেক মুহাম্মদ নওশাদ, আতিকুর রহমান, শাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মামুনুর রশিদ, মোহাম্মদ রাকিব, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, নুরুল ইসলাম, জোবাইদুল হক, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের জকির আলম, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ তুহিন আলম, মোহাম্মদ মোজাহেদ, শাহেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের হাফিজুর রহমান, লেমশিখালী আবুল বশর, মোহাম্মদ নাজেম উদ্দিন, এনামুল হক, মোহাম্মদ শরীফ, রবিউল হাছান, কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ওমর ফারুক, মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, আকতার হোছাইন ও নজরুল ইসলাম।

জানতে চাইলে উপজেলা মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি মো. জয়নাল আবেদীন জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে কুতুবদিয়া উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে ট্রলারটি যাত্রা করে। ১৯ নভেম্বর রাতে ২৮ মাঝিমাল্লাসহ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের হাতে আটকের বিষয়টি জানতে পারেন তাঁদের পরিবার সদস্যরা। আটক জেলে ও ট্রলার উদ্ধারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

এ বিষয়ে কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমান হোসেন জানান, বিষয়টি থানায় অবহিত করে একটি ডায়েরি করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

জেলেকক্সবাজারভারতীয়কুতুবদিয়াচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
কুমিল্লা উত্তরের ৫টি আসন: চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি

কুমিল্লা উত্তরের ৫টি আসন: চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি

ভূমিকম্পে মুগদায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ভূমিকম্পে মুগদায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ভরা মৌসুমেও দাম বৃদ্ধি: ১৫ টাকার আলু ২৫, ৬০ টাকার করলা ১২০

ভরা মৌসুমেও দাম বৃদ্ধি: ১৫ টাকার আলু ২৫, ৬০ টাকার করলা ১২০

চট্টগ্রাম-১৩ আসন: নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে তারেক রহমানের কাছে ৩ নেতার নালিশ

চট্টগ্রাম-১৩ আসন: নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে তারেক রহমানের কাছে ৩ নেতার নালিশ

ভরা মৌসুমেও দাম বৃদ্ধি: ১৫ টাকার আলু ২৫, ৬০ টাকার করলা ১২০

মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা সদর বাজার। ছবি: আজকের পত্রিকা
রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা সদর বাজার। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের মিঠাপুকুরে ভরা মৌসুমেও সবজির বাজারে নেই স্বস্তি। ১৫ টাকার আলু ২৫ এবং ৬০ টাকার করলা ১২০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে আলুসহ শীতকালীন সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে। অথচ আগের তুলনায় সরবরাহ বেড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা।

সরেজমিনে আজ শুক্রবার বিকেলে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা সদর বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মৌসুম শুরুর আগেই বাজারে ওঠে শীতকালীন সবজি। শুরুতে দাম ছিল চড়া। অক্টোবরের শেষে এবং নভেম্বরের প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি সবজির দাম কমেছিল। কিন্তু বর্তমানে সবজির দাম বেড়েছে। সব ধরনের সবজিতে কেজিপ্রতি ১০-৪০ টাকা বেড়েছে।

সবজি বিক্রেতা নুরু মিয়া জানান, ৭-১০ দিন আগে স্টিক আলুর কেজি ছিল ১৫ টাকা। বর্তমানে প্রতি কেজি স্টিক আলু ২৫ এবং দেশি জাতের আলু ৫০ টাকা দরে বেচাকেনা হচ্ছে। শিমের কেজি ছিল ৬০-৮০ টাকা। বর্তমানে রকমভেদে প্রতি কেজি ১০০-১২০, করলা ১২০, টমেটো ১৬০, ফুলকপি ৭০-৮০, বাঁধাকপি ৫০-৬০, শসা ৮০, ঢ্যাঁড়স ৮০, বেগুন রকমভেদে ৬০-১০০, মিষ্টিকুমড়ার কেজি  ৬০, লাউ প্রতিটি আকার অনুযায়ী ৫০-৭০, বরবটি ৮০ ও মুলা ৪০ টাকা দরে কেনাবেচা হচ্ছে।

অন্য বিক্রেতা হাফিজুর রহমান জানান, পেঁয়াজ কেজিতে কমেছে ১০-২০ টাকা। কাঁচা মরিচ প্রতি কেজি ১৬০ টাকা দরে বেচাকেনা চলছে। বাজারে আব্দুল খালেক নামে একজন ক্রেতার সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, যখন সরবরাহ কম ছিল তখনো সবজির দাম এত বেশি ছিল না। শাহীন মিয়া নামের এক ক্রেতা জানান, এ সময় শাক সবজির দাম বাড়ার কথা নয়। এখানেও সিন্ডিকেট করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার; কিন্তু দেখবে কে?

এ বিষয়ে মিঠাপুকুর বাজার বণিক সমবায় সমিতির সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, একসময় কৃষকেরা তাঁদের শাকসবজি বেচার জন্য সরাসরি পাইকারি বাজারে চলে যেতেন। বর্তমানে একশ্রেণির ব্যবসায়ী কৃষকের কাছ থেকে শাকসবজি কিনে পাইকারি বাজারে বিক্রি করেন। এ কারণে তাঁদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে বাজারদর।

মিঠাপুকুরসবজিজেলার খবররংপুর বিভাগ
কুমিল্লা উত্তরের ৫টি আসন: চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি

কুমিল্লা উত্তরের ৫টি আসন: চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি

ভূমিকম্পে মুগদায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ভূমিকম্পে মুগদায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

কক্সবাজারে গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

কক্সবাজারে গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

চট্টগ্রাম-১৩ আসন: নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে তারেক রহমানের কাছে ৩ নেতার নালিশ

চট্টগ্রাম-১৩ আসন: নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে তারেক রহমানের কাছে ৩ নেতার নালিশ

চট্টগ্রাম-১৩ আসন: নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে তারেক রহমানের কাছে ৩ নেতার নালিশ

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রাম-১৩ আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া সরওয়ার জামাল নিজাম ও তাঁর বিরুদ্ধে করা নালিশের কপি। ছবি: সংগৃহীত
চট্টগ্রাম-১৩ আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া সরওয়ার জামাল নিজাম ও তাঁর বিরুদ্ধে করা নালিশের কপি। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠি দিয়েছেন দলের তিন নেতা। চিঠিতে তাঁরা অভিযোগ করেন, নিজাম বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী নেতা হওয়া সত্ত্বেও দলের দুঃসময়ে নেতা-কর্মীদের পাশে ছিলেন না।

গত বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে চিঠিটি দেওয়া হয়। আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব লায়ন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আব্বাস ও কর্ণফুলী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এস এম মামুন মিয়া।

জানা গেছে, আগামী ত্রয়োদশ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে ধানের শীষের প্রতীকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বেঁকে বসেছেন দলেরই তিন প্রভাবশালী নেতা। তাঁদের দাবি, সরওয়ার জামাল নিজাম ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন, সংগ্রাম, দুঃসময়ে দলের পাশে ছিলেন না। তিনি নিরাপদে পালিয়ে ছিলেন বিদেশে। উল্টো আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন।

এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবি দীঘির মোড় থেকে কর্ণফুলী টানেল চত্বর সড়কে আনোয়ারা-কর্ণফুলী উপজেলার তৃণমূল বিএনপির নেতারা নিজামের প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে মশাল মিছিল করেন। এ ছাড়া দুই উপজেলার তৃণমূল নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন।

জানতে চাইলে অভিযোগকারী তিন নেতা বলেন, আনোয়ারা-কর্ণফুলীতে বিএনপির সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী, তিনবারের সংসদ সদস্য হয়েও সরওয়ার জামাল নিজাম ২০০৮ সাল-পরবর্তী দল এবং নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই দীর্ঘ কঠিন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর কোনো ভূমিকা বা উপস্থিতি ছিল না। তিনি কোনো স্তরেই বিএনপির সঙ্গে কোনো নেতা-কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি।

তাঁরা আবেদন করেন, সরওয়ার জামাল নিজামের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ, তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণ, দলিলাদি ও পাসপোর্ট যাচাই করে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেন তাঁর প্রাথমিক মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

বিএনপিকর্ণফুলীচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
কুমিল্লা উত্তরের ৫টি আসন: চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি

কুমিল্লা উত্তরের ৫টি আসন: চ্যালেঞ্জের মুখে বিএনপি

ভূমিকম্পে মুগদায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ভূমিকম্পে মুগদায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

কক্সবাজারে গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

কক্সবাজারে গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

ভরা মৌসুমেও দাম বৃদ্ধি: ১৫ টাকার আলু ২৫, ৬০ টাকার করলা ১২০

ভরা মৌসুমেও দাম বৃদ্ধি: ১৫ টাকার আলু ২৫, ৬০ টাকার করলা ১২০