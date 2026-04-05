Ajker Patrika
কুমিল্লা

স্টেডিয়াম উদ্ধারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন কুমিল্লার এমপি মনিরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদে কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

কাগজ-কলমে কুমিল্লা দক্ষিণ মিনি স্টেডিয়াম নামে থাকলেও বাস্তবে কোনো স্টেডিয়াম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন কুমিল্লা-৬ আসনের বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী। তিনি স্টেডিয়ামটি উদ্ধারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।

রোববার (৫ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাতিল নোটিশের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়।

২০০৪ সালে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা সৃষ্টি করে একটি স্টেডিয়াম তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়ে কুমিল্লা-৬ আসনের সংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, ‘সেটি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা নামে নামকরণ করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন চেষ্টা করেছিলাম। পরে শুনেছি স্টেডিয়াম উধাও হয়ে গেছে, টাকা লুটপাট হয়ে গেছে। সরকার বলে স্টেডিয়াম ওখানে আছে; কিন্তু কুমিল্লা জেলায় এ নামে খুঁজে কোনো স্টেডিয়াম পাইনি। উল্লেখ্য, কুমিল্লা দক্ষিণ স্টেডিয়ামের জমি রেকর্ডে ইচ্ছামাফিক গাফিলতি ও ক্রীড়াসামগ্রী আত্মসাৎ, বরাদ্দের অর্থ লুট করা হয়েছে।’

এমপি আরও বলেন, ‘কুমিল্লা দক্ষিণ উপজেলার নামে কেনা জমি ও বরাদ্দ করা সম্পত্তির ফাইলটি উধাও হয়ে গেছে। বিষয়টি আমার ইজ্জতের ব্যাপার। দীর্ঘদিন ক্রীড়াঙ্গনে কাটিয়েছি। প্রধানমন্ত্রীও আছেন। এ স্টেডিয়াম কোথায়? তা উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়...’ এ সময় মাইক বন্ধ হয়ে যায়।

বিষয়:

খেলাকুমিল্লাএমপিস্টেডিয়ামসংসদজাতীয় সংসদপ্রধানমন্ত্রী
সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

হঠাৎ উধাও ভাইরাল সেই 'তাজু ভাই ২.০' পেজ!

