কক্সবাজারে বিউটি সেলুন থেকে তরুণীর মরদেহ উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার শহরের একটি বিউটি সেলুন থেকে নাদিয়া ইসলাম ঝিমি (২৫) নামের এক তরুণীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার শহরের বৌদ্ধমন্দির সড়কের ঝিমি’স মেকওভার অ্যান্ড বিউটি সেলুনের দরজা ভেঙে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নাদিয়া ইসলাম ঝিমি শহরের বাহারছড়া এলাকার জাফর আলমের মেয়ে। তিনি শহরের বার্মিজ মার্কেট এলাকায় ঝিমি’স মেকওভারসহ দুটি বিউটি সেলুনের মালিক।

কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস খান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও মৃতের পরিবার সূত্র জানায়, নাদিয়ার স্বামী মোহাম্মদ ইয়াসিনের বাড়ি শহরের টেকপাড়া এলাকায়। বছরখানেক আগে স্বামীর গোপনে দ্বিতীয় বিয়ের খবর পান নাদিয়া। এর পর থেকে নাদিয়া বাবার বাড়ি চলে যান।

নাদিয়ার বাবা জাফর আলম জানান, গতকাল রোববার বেলা ৩টার দিকে নাদিয়া পারলারের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন। রাত ১১টার দিকে তাঁর সঙ্গে মোবাইলে কথা হলে জানান, তিনি পারলারে অবস্থান করছেন।

জাফর আলম আরও জানান, আজ সকালেও নাদিয়া বাসায় না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তাঁর মোবাইল ফোনে কল দিলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এরপর খোঁজ নিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যান তাঁরা। এ সময় ভেতর থেকে দরজা বন্ধ পাওয়া যায়। ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই নাদিয়াকে সিলিংয়ের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে ঘটনাটি পুলিশকে অবহিত করা হয়।

ওসি ইলিয়াস খান জানান, প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

আজ বিকেলে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ওসি।

