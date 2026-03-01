Ajker Patrika
চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় জামায়াত কর্মী হত্যায় জড়িতদের ধরতে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ মার্চ ২০২৬, ১৫: ০০
চুয়াডাঙ্গায় জামায়াত কর্মী হত্যায় জড়িতদের ধরতে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম
জীবননগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান (৫০) হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছেন উপজেলা জামায়াত ইসলামীর নেতা-কর্মীরা। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে জীবননগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি জীবননগর হাসপাতাল ও ইসলামী ব্যাংকের সামনে থেকে ঘুরে এসে জীবননগর বাসস্ট্যান্ডে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে এই আলটিমেটাম দেওয়া হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন জীবননগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা সাজেদুর রহমান, উপজেলা নায়েবে আমির সাখাওয়াত হোসেন, জেলা মজলিশুল মুফাসসিরিনের সভাপতি হাফিজুর রহমান, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি আবু বক্কর, জীবননগর পৌর যুব জামায়াতের সভাপতি আরিফ জোয়ার্দার প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাফিজুর হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তারে যদি প্রশাসন ব্যর্থ হয়, তাহলে আগামীকাল থেকে কঠোর আন্দোলন করা হবে। হাফিজুরের খুনিদের হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ঘরে ফিরবেন না।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হাফিজুর রহমান মারা যান। তিনি বাঁকা ইউনিয়ন আমির মফিজুর রহমানের বড় ভাই ও ঢাকা জুয়েলার্সের মালিক। আজ সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে লাশের ময়নাতদন্ত করা হয়। বেলা ৩টায় সুটিয়া গ্রামে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে জামায়াত নেতার ভাই নিহতচুয়াডাঙ্গায় বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে জামায়াত নেতার ভাই নিহত

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান সেখ বলেন, বিএনপি ও জামায়াতের সংঘর্ষে আহত একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাহত্যাখুলনা বিভাগজীবননগরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘লিবিয়া মডেল’ কাজ করছে না ইরানে, বুমেরাং হলো খামেনি হত্যা

‘লিবিয়া মডেল’ কাজ করছে না ইরানে, বুমেরাং হলো খামেনি হত্যা

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

৩৫ হাজারের ইরানি ড্রোন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৪০ লাখ ডলার

৩৫ হাজারের ইরানি ড্রোন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৪০ লাখ ডলার

ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে না স্পেন, চলে গেল মার্কিন যুদ্ধবিমান

ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে না স্পেন, চলে গেল মার্কিন যুদ্ধবিমান

আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফল ৩ মাসেও প্রকাশিত না হওয়ায় মানসিক যন্ত্রণায় শিক্ষার্থীরা

আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফল ৩ মাসেও প্রকাশিত না হওয়ায় মানসিক যন্ত্রণায় শিক্ষার্থীরা

সম্পর্কিত

অর্থ আত্মসাৎ: বেরোবির সাবেক ভিসি কলিমউল্লাহর বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পেছাল

অর্থ আত্মসাৎ: বেরোবির সাবেক ভিসি কলিমউল্লাহর বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পেছাল

১১ দিনেও খোঁজ মেলেনি ব্যবসায়ী সুজনের, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে স্মারকলিপি

১১ দিনেও খোঁজ মেলেনি ব্যবসায়ী সুজনের, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে স্মারকলিপি

শেয়ারবাজার কারসাজি: সাকিবসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পেছাল

শেয়ারবাজার কারসাজি: সাকিবসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পেছাল

নিখোঁজের ২৬ দিন পর সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের ২৬ দিন পর সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার