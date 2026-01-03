চুয়াডাঙ্গায় ১১ প্রার্থীর সবার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে ১১ জন প্রার্থীর সবার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় চুয়াডাঙ্গা-১ ও বেলা সাড়ে ১১টায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই কাজ করেন তিনি।
মনোনয়নপত্র বৈধ হওয়া প্রার্থীরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে বিএনপি প্রার্থী মো. শরীফুজ্জামান শরীফ, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব ও জহুরুল ইসলাম আজিজি, এবি পার্টির প্রার্থী আল মামুন রানা ও এনসিপি প্রার্থী মোল্লা ফারুক এহসান।
চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অ্যাড. রুহুল আমিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব, বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী নুর হাকিম ও এবি পার্টির প্রার্থী আলমগীর হোসেন।
মনোনয়ন পত্র বাছাই কার্যক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নয়ন কুমার রাজবংশী, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম তারিক উজ জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গার চার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা এবং সব প্রার্থী ও প্রার্থীদের প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীরা উপস্থিত ছিলেন।
চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ছয়জন এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে পাঁচজন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছিলেন। বাছাইয়ে তাঁরা সকলেই বৈধ প্রার্থী হিসেবে গণ্য হয়েছেন। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ইসলামী আন্দোলনের দুজন প্রার্থী আছেন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ সময়ের আগে একজন প্রত্যাহার না করলে দুজনের মনোনয়নই বাতিল করে দেওয়া হবে।
