এনসিটি নিয়ে আন্দোলন: বন্দরে ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতি কাল

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে কর্মবিরতি অব্যাহত রয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টা থেকে ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতির ঘোষণা করেছে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বেলা পৌনে ১টায় বন্দর ভবন চত্বরে এ ঘোষণা দেন বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. হুমায়ুন কবীর।
হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘বন্দরের সর্বস্তরের কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. ইব্রাহিম খোকন, আনোয়ারুল আজিম, ফরিদুর রহমান, শামসু মিয়া টুকু প্রমুখ।
তিন দিন ধরে শ্রমিক-কর্মচারীদের আট ঘণ্টা করে কর্মবিরতির কারণে বন্দরে অচলাবস্থা চলছে। বন্দর থেকে আমদানি পণ্যের ডেলিভারি, কনটেইনার হ্যান্ডলিং ও বন্দরের ভেতরে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তবে বহির্নোঙরে বড় জাহাজ থেকে ছোট জাহাজে পণ্য খালাস স্বাভাবিক রয়েছে। চলমান অচলাবস্থা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা।
