Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

এনসিটি নিয়ে আন্দোলন: বন্দরে ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতি কাল

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ০৬
এনসিটি নিয়ে আন্দোলন: বন্দরে ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতি কাল
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে কর্মবিরতি অব্যাহত রয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টা থেকে ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতির ঘোষণা করেছে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বেলা পৌনে ১টায় বন্দর ভবন চত্বরে এ ঘোষণা দেন বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. হুমায়ুন কবীর।

হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘বন্দরের সর্বস্তরের কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. ইব্রাহিম খোকন, আনোয়ারুল আজিম, ফরিদুর রহমান, শামসু মিয়া টুকু প্রমুখ।  

তিন দিন ধরে শ্রমিক-কর্মচারীদের আট ঘণ্টা করে কর্মবিরতির কারণে বন্দরে অচলাবস্থা চলছে। বন্দর থেকে আমদানি পণ্যের ডেলিভারি, কনটেইনার হ্যান্ডলিং ও বন্দরের ভেতরে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তবে বহির্নোঙরে বড় জাহাজ থেকে ছোট জাহাজে পণ্য খালাস স্বাভাবিক রয়েছে। চলমান অচলাবস্থা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা।

বদলি হওয়া কর্মচারীরা হলেন পরিবহন বিভাগের উচ্চ বহিঃ সহকারী মোহাম্মদ শফি উদ্দিন ও রাশিদুল ইসলাম, পরিকল্পনা বিভাগের স্টেনো টাইপিস্ট মো. জহিরুল ইসলাম, বিদ্যুৎ বিভাগের এসএস পেইন্টার হুমায়ুন কবির, প্রশাসন বিভাগের উচ্চমান সহকারী মো. শাকিল রায়হান, যান্ত্রিক বিভাগের ইসিএম ড্রাইভার মানিক মিঝি, প্রকৌশল বিভাগের মেসন মো. শামসু মিয়া, উচ্চ বহিঃ সহকারী আবদুল্লাহ আল মামুন, স্টেনো টাইপিস্ট খন্দকার মাসুদুজ্জামান, ড্রাইভার মো. লিয়াকত আলী ও আমিনুর রসুল বুলবুল এবং খালাসি মো. রাব্বানী, সহকারী মো. হুমায়ুন কবীর (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ), ইঞ্জিন ড্রাইভার মো. ইব্রাহিম খোকন (১ম শ্রেণি-নৌ বিভাগ) ও পানগাও এসএস খালাসি মো. ফরিদুর রহমান (প্রকৌশল বিভাগ)।

