এনসিটি বিদেশিদের ইজারা বাতিলের আন্দোলন: ১৫ কর্মচারীকে পায়রা ও মোংলায় বদলি

বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেওয়া কর্মচারীদের বদলি কর্তৃপক্ষ অব্যাহত রেখেছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের নেতারা। এই আন্দোলন ঘিরে গত দুই দিনে মোট ১৬ জনকে বদলি করা হয়। এবার এদের মধ্য থেকে আটজনকে পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরে এবং সাতজনকে মোংলা বন্দরে বদলি করা হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) এই ১৫ জনের বদলি আদেশ জারি করা হয়।
চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা পরিষদের সমন্বয়ক হুমায়ুন কবির বলেন, ‘তিন দিনের আন্দোলন সংগ্রামের পরও সরকার আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। বন্দর কর্তৃপক্ষ আন্দোলনরত শ্রমিক নেতাদের চট্টগ্রাম থেকে অন্যত্র বদলি ও স্ট্যান্ড রিলিজ করছে। এতে আন্দোলন আরও তীব্রতর হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বন্দরে কর্মবিরতি চলবে।’
নড়াইলের কালিয়ায় দুপক্ষের সংঘর্ষে মো. ইউসুফ মোল্যা (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কলাবাড়িয়া ইউনিয়নের বেলেডাঙ্গা গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হন দুই ব্যক্তি।৫ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে নির্বাচনী প্রচার শেষে গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার পথে সাবেক এক ছাত্রদল নেতা ও ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদককে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার দিকে আড়াইহাজার বাজারের অদূরে সড়কের ওপর এ ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
মাদারীপুরের রাজৈরে ট্রাক উল্টে দুই মৌচাষি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈর উপজেলার পশ্চিম রাজৈরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালী-১ (সদর, মির্জাগঞ্জ ও দুমকী) আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী, সাবেক স্বরাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের মনোনীত...৩ ঘণ্টা আগে