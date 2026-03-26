Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির জেলা কমিটি থেকে আহ্বায়কসহ চার নেতার পদত্যাগ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
পদত্যাগ করা এনসিপির চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার চার নেতা। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক মো. আলাউল হকসহ চারজন শীর্ষ নেতা পদত্যাগ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দুপুরে তারা দলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের কাছে দুটি পদত্যাগপত্র পাঠান।

পদত্যাগ করা অন্য নেতারা হলেন জেলা শাখার সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব নাজমুল হুদা খান রুবেল, যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ ওলিউল ইসলাম কাফি এবং যুগ্ম সদস্যসচিব সৈয়দ কিবরিয়া।

পদত্যাগপত্রে তাঁরা ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে দলের সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে একাধিক নেতা জানান, দলের অভ্যন্তরীণ প্রত্যাশা পূরণ না হওয়াও তাঁদের সিদ্ধান্তের পেছনে ভূমিকা রেখেছে।

আহ্বায়ক মো. আলাউল হক তাঁর পদত্যাগপত্রে বলেন, ‘পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে আমি দলের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছি না। তাই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

অন্যদিকে নাজমুল হুদা খান রুবেল বলেন, ‘পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে আমরা এনসিপিতে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। এ কারণে আমরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ৫ জুন আলাউল হককে প্রধান সমন্বয়কারী করে এনসিপির চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমন্বয়ক কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁকেই আহ্বায়ক করে জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

একসঙ্গে চারজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার পদত্যাগে জেলা এনসিপির রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনা তৈরি হয়েছে। তবে এ বিষয়ে দলের কেন্দ্রীয় বা জেলা পর্যায়ের অন্য কোনো নেতার আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জ | পদত্যাগ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | এনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

সম্পর্কিত

জ্বালানি তেল নিতে গিয়ে পাম্পেই মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির জেলা কমিটি থেকে আহ্বায়কসহ চার নেতার পদত্যাগ

তেলের সংকট আর গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা মোটরসাইকেলচালকদের

গণরায়ের বিরুদ্ধে গেলে জনগণই তাদের প্রত্যাখ্যান করবে: আসিফ মাহমুদ