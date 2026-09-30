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পটুয়াখালী

ডিবি পরিচয়ে ছাত্রদল নেতাকে তুলে নিয়ে পিটুনি, ছাত্রদলের দুই নেতা বহিষ্কার

কলাপাড়া(পটুয়াখালী)প্রতিনিধি
ডিবি পরিচয়ে ছাত্রদল নেতাকে তুলে নিয়ে পিটুনি, ছাত্রদলের দুই নেতা বহিষ্কার
বহিষ্কৃত কলাপাড়া উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব আমিরুল ইসলাম ফাহিম ও যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ রানা। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ডিবি পুলিশ পরিচয়ে কলেজ শাখা ছাত্রদলের এক নেতাকে তুলে নিয়ে রাতভর পিটুনি দেওয়ার অভিযোগে উপজেলা ছাত্রদলের দুই নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির ওই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বহিষ্কৃত নেতারা হলেন, পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব আমিরুল ইসলাম ফাহিম ও যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ রানা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আমিরুল ইসলাম ফাহিম ও মাসুদ রানাকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীকে তাঁদের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিবি পরিচয়ে ছাত্রদল নেতাকে তুলে নিয়ে পিটুনি দিলেন ছাত্রদল নেতারাইডিবি পরিচয়ে ছাত্রদল নেতাকে তুলে নিয়ে পিটুনি দিলেন ছাত্রদল নেতারাই

প্রসঙ্গত, গত ১৭ সেপ্টেম্বর রাত ৮টার দিকে মহিপুর বাজার থেকে সাদা পোশাকে কয়েকজন ব্যক্তি ডিবি পুলিশ পরিচয়ে মহিপুর সদর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ও মুক্তিযোদ্ধা মেমোরিয়াল কলেজ শাখা ছাত্রদলের সদস্য মেহেদী হাসান ফারুককে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যান। এ সময় তাঁদের হাতে ওয়াকিটকি ছিল। পরে তাঁকে কলাপাড়ার একটি আবাসিক হোটেলের পাশে নির্জন জায়গায় নিয়ে পিটুনি দিয়ে ফেলে রেখে চলে যান তাঁরা। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মেহেদী কলাপাড়া উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ রানা, সদস্যসচিব আমিরুল ইসলাম ফাহিম, রাশেদসহ ১০-১২ জনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন।

বিষয়:

পটুয়াখালীকলাপাড়াছাত্রদলঅভিযোগজেলার খবর
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