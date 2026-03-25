উপজেলা-পৌরসভায় প্রশাসক নয়, দ্রুত নির্বাচন: প্রতিমন্ত্রী

উপজেলা ও পৌরসভায় প্রশাসক নিয়োগের কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। তিনি বলেছেন, যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইউএনও ও এসি ল্যান্ডরা অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দায়িত্ব নেবেন।
আজ বুধবার (২৫ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার শাহজাহানপুর ইউনিয়নের নরেন্দ্রপুর কাচরার খালে নির্মাণাধীন সেতু পরিদর্শনকালে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী জানান, প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুর মূল কাঠামো এবং প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক নির্মাণ হলেও সংযোগ সড়ক (অ্যাপ্রোচ) না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে সেতুটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তিনি সরেজমিনে পরিদর্শনে আসেন। তিনি বলেন, জনদুর্ভোগ নিরসনে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে এটি চলাচলের উপযোগী করা হবে। এ লক্ষ্যে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) মো. নুরুল ইসলাম বুলবুল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রশাসক হারুনুর রশিদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) মো. ওয়াহিদুজ্জামান, জেলা প্রশাসক আবু ছালেহ মো. মূসা জঙ্গীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
