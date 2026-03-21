Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

অটোরিকশা-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ মার্চ ২০২৬, ১০: ৫২
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় গতকাল শুক্রবার রাতে মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: সংগৃহীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় দুজন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের লিলিখিলি মোড়ে গতকাল শুক্রবার (২০ মার্চ) রাত সাড়ে ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন মোটরসাইকেলের আরোহী ওহিদুল (১৭) ও মিনহাজ (২২)। তাঁদের মধ্যে ওহিদুল সদর উপজেলার ঘুঘুডিমা এলাকার ইসমাইলের ছেলে এবং মিনহাজ একই গ্রামের জয়নালের ছেলে। আহত ব্যক্তিরা হলেন অটোরিকশার চালক এলিম (৪৩) ও যাত্রী জাহিদুর রহমান (৬০)।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে লিলিখিলি মোড়ে পাকা রাস্তার ওপর ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের চালক মিনহাজ মারা যান। তাঁর সঙ্গে থাকা ওহিদুলকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় অটোরিকশাটির চালক এবং এক যাত্রীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরে আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জমৃত্যুসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগচাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরজেলার খবর
ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

'যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম'

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

