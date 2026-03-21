অটোরিকশা-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় দুজন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সদর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের লিলিখিলি মোড়ে গতকাল শুক্রবার (২০ মার্চ) রাত সাড়ে ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন মোটরসাইকেলের আরোহী ওহিদুল (১৭) ও মিনহাজ (২২)। তাঁদের মধ্যে ওহিদুল সদর উপজেলার ঘুঘুডিমা এলাকার ইসমাইলের ছেলে এবং মিনহাজ একই গ্রামের জয়নালের ছেলে। আহত ব্যক্তিরা হলেন অটোরিকশার চালক এলিম (৪৩) ও যাত্রী জাহিদুর রহমান (৬০)।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে লিলিখিলি মোড়ে পাকা রাস্তার ওপর ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের চালক মিনহাজ মারা যান। তাঁর সঙ্গে থাকা ওহিদুলকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় অটোরিকশাটির চালক এবং এক যাত্রীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরে আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
