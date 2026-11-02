Ajker Patrika
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বগুড়া

সান্তাহারে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন না করায় ৫ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৬, ২৩: ৪৩
সান্তাহারে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন না করায় ৫ ব্যবসায়ীকে জরিমানা
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ছাড়াই ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে পাঁচ ব্যবসায়ীকে মোট পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে সিমলা আবাসিক হোটেল তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়।

আজ সোমবার দুপুরে সান্তাহার পৌরসভা এলাকায় এই অভিযান চালান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশরাফুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সান্তাহার পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মনিরুজ্জামান তালুকদার, সহকারী লাইসেন্স পরিদর্শক জামাল উদ্দিনসহ পুলিশ সদস্যরা।

বিষয়:

বগুড়াআদমদীঘিরাজশাহী বিভাগভ্রাম্যমাণ আদালত
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