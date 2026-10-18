মুলাদীতে লঞ্চঘাটের টোলঘর থেকে ৫০০ ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

মুলাদীতে লঞ্চঘাটের টোলঘর থেকে ৫০০ ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার
বরিশালের মুলাদী উপজেলায় লঞ্চঘাটের টোল আদায়ের ঘর থেকে ৫০০টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মো. আব্দুল হক (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার সফিপুর ইউনিয়নের চরমালিয়া গ্রামের ব্যাপারীর হাট লঞ্চঘাটে অভিযান চালিয়ে তাঁকে হাতেনাতে আটক করা হয়।
গ্রেপ্তার আব্দুল হক উপজেলার চরকালেখান ইউনিয়নের ষোলঘর গ্রামের মোসলেম খানের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে লঞ্চে মাদকের একটি চালান আসার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ উপজেলার একাধিক লঞ্চঘাটে নজরদারি শুরু করে। একপর্যায়ে চরমালিয়া ব্যাপারীর হাট লঞ্চঘাটের টোল আদায়ের ঘরে অভিযান চালিয়ে আব্দুল হককে আটক করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর কাছ থেকে ৫০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা বলেন, এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।