Ajker Patrika
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বরিশাল

আগৈলঝাড়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি, জরিমানা

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আগৈলঝাড়ায় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি, জরিমানা
প্রতীকী ছবি

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় মূল্যতালিকা না থাকা ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করার অপরাধে ছয়টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে মোট ২২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার সকালে উপজেলার গৈলা বাজারে এ অভিযান চালানো হয়।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বরিশাল জেলা সহকারী পরিচালক সুমি রানী মিত্র ও ইন্দ্রানী দাস এ অভিযান পরিচালনা করেন।

গৈলা বাজারের বিমল স্টোর, লোকনাথ স্টোর, ঘোষ মিষ্টান্ন ভান্ডার, হাবিব স্টোর, মুক্তি এন্টারপ্রাইজ সারের দোকান, মায়ের দোয়া স্টোরের মালিকদের জরিমানা করা হয়েছে।

বিষয়:

বরিশাল জেলাআগৈলঝাড়াভোক্তা অধিকারজেলার খবরব্যবসা
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