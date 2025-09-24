Ajker Patrika
> নারী

বর্ণবৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের কিংবদন্তি উইনি

ফিচার ডেস্ক
উইনি ম্যান্ডেলা। ছবি: সংগৃহীত
উইনি ম্যান্ডেলা। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ ও বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামের নেত্রী উইনি ম্যান্ডেলা। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের এক কিংবদন্তি চরিত্র। তিনি নেলসন ম্যান্ডেলার দ্বিতীয় স্ত্রী। যখন ম্যান্ডেলা প্রায় ২৭ বছর কারাবন্দী ছিলেন, তখন উইনি বাইরে থেকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক কল্যাণ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী। তিনি সোয়েতোতে সমাজকর্মী দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর সেবায় কাজ করেছেন। তাঁর নেতৃত্ব, সাহস ও স্পষ্টভাষী অবস্থান তাঁকে ‘মাদার অব দ্য নেশন’ খেতাব এনে দেয়। উইনি ম্যান্ডেলা জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এবং মৃত্যুবরণ করেন ২০১৮ সালের ২ এপ্রিল।

বিষয়:

নারীবর্ণবাদদক্ষিণ আফ্রিকাছাপা সংস্করণ
এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ভরণপোষণ বাবার দায়িত্ব

দিবসের আড়ালে চাপা পড়ে সহিংসতার সংখ্যা

বর্ণবৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের কিংবদন্তি উইনি

যুক্তরাজ্যের প্রথম নিবন্ধিত নারী শল্যচিকিৎসক

