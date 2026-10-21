নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েই বাড়ি ফেরা হলো না আনোয়ারের

নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েই বাড়ি ফেরা হলো না আনোয়ারের
ভিডিও ডেস্ক
নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েই বাড়ি ফেরা হলো না আনোয়ারের
বিষয়:ভিডিওসড়ক দুর্ঘটনা
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েই বাড়ি ফেরা হলো না আনোয়ারের
কক্সবাজার ট্র্যাজেডি; স্ত্রীকে বাঁচাতে দোতলা থেকে ফেলে দিয়ে নিজেও দেন লাফ৪ ঘণ্টা আগে
‘ইশরাকের নিয়ত ভালো ছিল, কিন্তু তার হাতে অস্ত্র না থাকলে ভালো হতো’৪ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারে অবৈধভাবে চলছে কয়েক শ হোটেল-মোটেল ও রিসোর্ট১৭ ঘণ্টা আগে