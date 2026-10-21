‘ইশরাকের নিয়ত ভালো ছিল, কিন্তু তার হাতে অস্ত্র না থাকলে ভালো হতো’

‘ইশরাকের নিয়ত ভালো ছিল, কিন্তু তার হাতে অস্ত্র না থাকলে ভালো হতো’
ভিডিও ডেস্ক
‘ইশরাকের নিয়ত ভালো ছিল, কিন্তু তার হাতে অস্ত্র না থাকলে ভালো হতো’
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‘ইশরাকের নিয়ত ভালো ছিল, কিন্তু তার হাতে অস্ত্র না থাকলে ভালো হতো’
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