Ajker Patrika
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‘ইশরাকের নিয়ত ভালো ছিল, কিন্তু তার হাতে অস্ত্র না থাকলে ভালো হতো’

ভিডিও ডেস্ক

‘ইশরাকের নিয়ত ভালো ছিল, কিন্তু তার হাতে অস্ত্র না থাকলে ভালো হতো’

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ভিডিওইশরাক হোসেনঅস্ত্রবিএনপিজামায়াতে ইসলামী
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