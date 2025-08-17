Ajker Patrika
গ্রেপ্তার রিকশাচালক আজিজুরের পরিবারের সবাই প্রতিবন্ধী, করতেন না রাজনীতি

ভিডিও ডেস্ক
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ৪৩

বাড়ির আশপাশ জঙ্গল ঘেরা। একটি জরাজীর্ণ টিন ও পাটকাঠির ছাপড়ি ঘর। তার মধ্যে বাস করে তিন সদস্যের পরিবার। বাবা আতিয়ার রহমান, মা নুরি বেগম শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ছোট ভাই ইঞ্জিল বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। ধানমন্ডি ৩২ এ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে গ্রেপ্তার রিকশাচালক আজিজুলের গ্রেপ্তারের খবর শুনে সেই পরিবারে নেমে এসেছে কালো অন্ধাকের ছায়া। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির গ্রেপ্তারের খবরে তাঁদের চোখেমুখে স্পষ্ট অনিশ্চিয়তার ছাপ। ছেলের ভিডিও মোবাইলে দেখার পর থেকে অঝোরে কাদছে বৃদ্ধ মা।

খুলনা বিভাগগ্রেপ্তারভিডিও
