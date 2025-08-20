Ajker Patrika
> ভিডিও

ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান

কাউসার আহম্মেদ রিপন, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম নেওয়ার শেষ দিনেও প্যানেল চূড়ান্ত করতে পারেনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংবাদ সম্মেলন করে চূড়ান্ত প্যানেল ঘোষণা করেছে তারা। ২০ আগস্ট বুধবার দুপুর ১২টার দিকে প্যানেল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।

বিষয়:

ডাকসুভিডিওঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদলনির্বাচন
